"Fourth Wing": Autorka "Breaking Bad" odchodzi. Zastąpi ją twórczyni Marvela?

Po wielu miesiącach spekulacji Moira Walley-Beckett zdecydowała się opuścić "Fourth Wing". Jako scenarzystka i producentka zdobyła ogromne uznanie dzięki pracy nad " Breaking Bad " oraz później jako twórczyni " Better Call Saul ". Jej kreatywność i zdolność do wprowadzania złożonych postaci uczyniły ją ikoną w branży telewizyjnej.Zastąpienie Walley-Beckett przez Jac Schaeffer w serialu budzi mieszane uczucia, ale jedno jest pewne: jeśli do tego dojdzie, będzie to zupełnie inna wizja serialu. Jac Schaeffer to amerykańska scenarzystka, reżyserka i producentka, która zdobyła uznanie przede wszystkim dzięki swojej pracy nad produkcjami Marvela. Zajmowała się scenariuszem do " To zawsze Agatha " oraz była twórczynią serialu " WandaVision ". Przygotowywana umowa obejmuje nie tylko produkcję nad, ale także możliwość rozwinięcia serialu na inne platformy i produkcje. Dla Schaeffer byłaby to ogromna szansa na stworzenie własnej, unikalnej wizji świata.Bestsellerowa książka "Fourth Wing" jest pierwszą częścią młodzieżowego cyklu Rebecki Yarros w świecie inspirowanym średniowiecznym fantasy. Protagonistka Violet Sorrengail to bohaterka od zawsze zainteresowana spokojnym żywotem przy studiowanych książkach i intelektualnym rozwojem. Wszystko zmienia się jednak, gdy zmuszona zostaje do wzięcia udziału w rekrutacji na członkinię elity Navarry - prestiżowej grupy jeźdźców smoków. Od tego momentu rozpoczyna się niebezpieczna rozgrywka pełna spisów, podwójnych intencji i prób nawiązania relacji ze śmiertelnie groźnymi stworzeniami. Szkołę jeźdźców smoków można opuścić tylko na dwa sposoby; zdając lub ginąc.