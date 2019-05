Szykuje się powrót The Three Stooges

Getty Images © Archive Photos / Stringer

W przygotowaniu jest kolejny film opowiadający o przygodach legendarnego komediowego tria znanego jako The Three Stooges.Larry, Moe i Curly będą tym razem 11-latkami mieszkającymi we współczesnej Santa Monice.Scenariusz napisał Harris Goldberg ), a za kamerą stanie Kirsten Carthew ). Początek zdjęć zaplanowano na wrzesień.The Three Stooges byli aktywni w latach 1922-1970, a największą popularność zyskali serią krótkometrażowych filmów produkowanych przez Columbia Pictures, które od 1958 roku emitowano w amerykańskiej telewizji. W 2012 nową wersję tria zaproponowali bracia Farrelly w komedii