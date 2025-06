Kolejna znajoma twarz w czwartej części "Poznaj moich rodziców"

"Poznaj moich rodziców 4": co wiemy o nowym filmie?

Getty Images © Gilbert Flores



Poznaj serię "Poznaj mojego tatę"

Postać Wilsona to były narzeczony żony głównego bohatera Grega Fockera ( Ben Stiller ). Sympatyczny i bajecznie bogaty bon vivant nawet po rozstaniu utrzymuje zażyłe relacje ze swoimi niedoszłymi teściami. Rawley pojawił się we wszystkich trzech dotychczasowych częściach.W " Meet the Parents 4 " prócz Stillera Wilsona powrócą także: Robert De Niro Blythe Danner . Film wyreżyseruje John Hamburg , czyli scenarzysta wszystkich dotychczasowych odcinków cyklu. Premierę nowego filmu zaplanowano na 25 listopada 2026.Na serie " Poznaj... " Składają się trzy filmy:(2000, reż. Jay Roach ),(2004, reż. Jay Roach ) i(2010, reż. Paul Weitz ). Zarobiły one łącznie w kinach ponad 1,1 mld dolarów.W pierwszym filmie pielęgniarz Greg Focker postanawia poprosić o rękę swoją narzeczoną, Pam. Niestety, ta woli, aby Greg oświadczył się w tradycyjny sposób, czyli o jej rękę poprosił ojca. Nie mając wyboru, Greg wraz z narzeczoną wybiera się poznać przyszłych teściów. Na miejscu jednak okazuje się, że zdaniem ojca Pam nie nadaje się na męża dla jego ukochanej córki i na każdym kroku stara mu się to udowodnić. Pobyt u rodziców Pam staje się dla Grega piekłem na ziemi.Wilsona możemy aktualnie oglądać w serialu komediowym "Mistrz kija" pokazywanym na platformie Apple TV+. Poniżej możecie obejrzeć jego zwiastun.