TOP: postacie, które kochamy nienawidzić

Dobry czarny charakter to taki, którego widzowie nienawidzą, ale z drugiej strony nie mogą bez niego żyć. Zobaczcie najlepszych z nich: od intrygantki z soap opery po komisowych superbohaterów.Carringtonowie to bogata rodzina, której fortuna jest w niebezpieczeństwie za sprawą konfliktów na Środkowym Wschodzie. Obserwujemy dramatyczne relacje pomiędzy Carringtonami a Blasdelami. Od pierwszych chwil, czyli wystawnego ślubu Blake’a i Krystle, po niezliczone, zakazane romanse i ciemne interesy, do słynnych kobiecych pojedynków. Za sprawą szokującymi wątków oraz ekstrawaganckiej mody serial przyciągał przed telewizory ogromne rzesze widzów na całym świecie.Serial oparty jest na na popularnej brytyjskiej serii o tym samym tytule. Podobnie jak oryginał, śledzi codzienne życie grupy pracowników pewnego biura zarządzanego przez managera regionalnego Michaela Scotta, który myśli, że jest najzabawniejszym i najrówniejszym szefem na świecie - co czyni go okropnym i nieznośnym. Całe biuro wiecznie się martwi, czy będą zwolnienia, czy będzie jakiś romans w biurze i czy Michael kiedykolwiek się zamknie.Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. Siedem Królestw Westeros to kraina przypominająca średniowieczną Europę, w której lato trwa przez dziesięciolecia, a zima może panować dłużej niż żyje człowiek. Dwie potężne rodziny są uwikłane w walkę o władzę na śmierć i życie. Nie ma w niej miejsca na honor i litość. Zdrada, pożądanie, intrygi i siły nadprzyrodzone wstrząsają czteroma stronami Królestw, a zażarta walka o Żelazny Tron niesie ze sobą nieprzewidywalne konsekwencje."The Boys" to nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce wspieranej przez organizację Vought.Władze wysyłają największych superzłoczyńców świata – Bloodsporta, Peacemakera, King Sharka i Harley Quinn na odległą, pełną wrogów wyspę Corto Maltese. Wyposażeni w zaawansowaną technologicznie broń, przemierzają niebezpieczną dżunglę, by odszukać i zniszczyć cel. Grupę łotrów może ujarzmić jedynie towarzyszący im pułkownik Rick Flag. Jak zwykle, wystarczy jeden zły ruch by zginąć. Gdyby ktoś miał się zakładać, to rozsądek nakazywałby nigdy na nich nie stawiać!