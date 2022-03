TYLKO U NAS: Zygmunt Miłoszewski zapowiada ekranizacje "Jak zawsze" i "Gniewu"

Książki Zygmunta Miłoszewskiego w drodze na ekran



Zygmunt Miłoszewski w podcaście "Mój Ulubiony Film"



Ekranizacja "Bezcennego" na bogato



Zwiastun ekranizacji "Ziarna prawdy"



Już jutro na Filmwebie zadebiutuje nowy odcinek podcastu " Mój Ulubiony Film ", którego bohaterem będzie jeden z najpoczytniejszych polskich pisarzy, Zygmunt Miłoszewski . W trakcie rozmowy z Łukaszem Muszyńskim autor ujawnił niespodziewanie, że trwają prace nad ekranizacjami jego bestsellerowych powieści "Jak zawsze" oraz "Gniew".Pierwsza to wydana w 2017 roku historia starszego małżeństwa, które dostaje szansę, by ponownie przeżyć swoją młodość oraz miłość. W tajemniczych okolicznościach bohaterowie cofają się w czasie do lat 60. Szybko odkrywają jednak, że wylądowali w alternatywnej rzeczywistości, w której Polska po II wojnie światowej nie znalazła się w radzieckiej strefie wpływów.- przyznał Miłoszewski Chwilę później pisarz ujawnił, że zagraniczny producent szykuje serial o przygodach prokuratora Teodora Szackiego, bohatera powieściowej trylogii "Uwikłanie", "Ziarno prawdy" i "Gniew". Fabuła pierwszego sezonu będzie najpewniej bazować na finałowej części cyklu.- tłumaczył Miłoszewski W powieściowym "Gniewie" Szacki układa sobie życie w jesiennym Olsztynie, czyli - jak pisze wydawca -Łukasz Muszyński zapytał także Miłoszewskiego o zapowiedzianą w czerwcu 2020 roku ekranizację powieści przygodowej "Bezcenny". Dziennikarz przypomniał pisarzowi, że swego czasu prawa do adaptacji książki zostały wycenione na milion dolarów. Wysoka kwota miała odstraszyć rodzimych producentów, którzy nie byliby w stanie zekranizować "Bezcennego" - historię wypełnioną scenami akcji rodem z hollywoodzkich blockbusterów - z należytym rozmachem.- przyznał Miłoszewski Ekranizacja zostanie zrealizowana w formie miniserialu. Gdy Muszyński zapytał, czy projekt powstaje dla któregoś z serwisów streamingowych, Miłoszewski nie zaprzeczył. -- powiedział -Autor wyznał, że w ostatnim czasie zgłasza się do niego sporo producentów- cieszy się Miłoszewski