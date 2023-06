Szatan obroni ludzkość przed Bogiem w nowym filmie Terry'ego Gilliama

"Karnawał" Terry'ego Gilliama - co wiemy o nowym filmie?

Terry Gilliam - powrót po pięciu latach

W najnowszym wywiadzi z Marshallem Shafferem z portalu Playlist, reżyser zdradził swoje zawodowe plany na przyszłość. Kluczowe miejsce zajmuje w nich właśnie " The Carnival at the End of Days ".Akcja filmu ma rozgrywać się w trakcie apokalipsy. Sfrustrowany i rozczarowany ludzkością, która zniszczyła jego "rajski dar", mściwy- w końcu jeśli na świecie zabraknie ludzi, nie będzie miał niczego do roboty, zostanie uwięziony na wieczność w królestwie nudy.. Brzmi ciekawie?Wygląda również na to, że film jest dla Gilliama ważniejszy niż "Detective, Detective", czyli inny autorski projekt, który twórca rozwija powoli od pięciu lat - pomimo gotowego scenariusza i zakończonych prac pre-produkcyjnych, Paramount Pictures nie chce wykonać kolejnego kroku. Miejmy nadzieję, że z "Karnawałem" sytuacja będzie inna.To już legendarna produkcja, która rodziła się w bólach przez niemal dwie dekady. I zarazem słodko-gorzkie podsumowanie dotychczasowej, wyboistej drogi Gilliama w Hollywood, gdzie zamrażano jego filmy na lata, wyrzucano do śmieci gotowe scenariusze i przemontowywano autorskie produkcje z dużymi budżetami (vide " Nieustraszeni bracia Grimm ").