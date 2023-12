Johnny Depp w nowym filmie twórcy "Las Vegas Parano"? Wiemy, kogo miałby zagrać

"Carnival at the End of Days": o czym opowie film?

Johnny Depp za kamerą

Zwiastun filmu "Parnassus"

Po raz pierwszy pisaliśmy o tym projekcie w czerwcu tego roku. Akcja filmu ma rozgrywać się w trakcie apokalipsy. Sfrustrowany i rozczarowany ludzkością, która zniszczyła jego "rajski dar", mściwy Bóg postanawia zetrzeć homo sapiens na proch i sprowadza na świat kolejne plagi. Jedyną istotą, która może go powstrzymać, jest Szatan – w końcu jeśli na świecie zabraknie ludzi, nie będzie miał niczego do roboty, zostanie uwięziony na wieczność w królestwie nudy. Jak obiecuje reżyser, całość ma być groteskową czarną komedią.Przypomnijmy, że jak dotąd Gilliam Depp mieli okazję współpracować ze sobą dwa razy. Pierwszym wspólnym projektem było(1998), czyli ekranizacja "Lęku i odrazy w Las Vegas" pióra Huntera S. Thompsona . Po raz drugi reżyser i aktor spotkali się ze sobą na planie fantasy(2009), w którym Depp do spółki z Colinem Farrellem Jude'em Lawem przejęli rolę Tony'ego po tragicznej śmierci Heatha Ledgera . W międzyczasie był jeszcze- feralny projekt, z którego gwiazdor musiał zrezygnować na skutek problemów w trakcie realizacji. Johnny Depp reżyseruje aktualnie dramat biograficzny, którego bohaterem jest słynny włoski artysta Amadeo Modigliani. Akcja filmu rozgrywa się w 1916 roku w Paryżu. "Modi" relacjonuje 48 godzin z życia tytułowego artysty. Modigliani ukrywa się przed policją. Planuje zakończyć swoją karierę, ale do zmiany zdania próbują nakłonić go inni artyści: Maurice Utrillo, Chaim Soutine i Beatrice Hastings. Bohater szuka także porady u swojego przyjaciela, polskiego marszanda Leopolda Zborowskiego. Chaos przybiera na sile wraz z pojawieniem się kolekcjonera mogącego całkowicie odmienić życie malarza. W obsadzie "Modnego" znajduje się m.in. Al Pacino