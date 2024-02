Zwiastun walki w "Silent Hill 2" nie zachwycił graczy

Moja reakcja po obejrzeniu materiału z remaku Silent Hill 2 pic.twitter.com/w4NLrqPGjE — Viewtiful VΔsh (dumny apologeta SH4) (@ViewtifulVash1) 31 stycznia 2024

Zwiastun zatytułowany "Combat reveal trailer" przedstawia różne sposoby na pokonanie demonicznych potworów i sugeruje, że walka będzie kluczowym elementem rozgrywki. A to kłóci się z DNA produkcji. W oryginale James wyrażał bowiem niechęć do przemocy, w zaprezentowanym zwiastunie jawi się natomiast niemalże jako kolejny John Wick.Zapowiedź spotkała się więc z falą nieprzychylnych komentarzy. Na X (dawniej Twitter) można znaleźć liczne wpisy niezadowolonych graczy. Oto przykład:Inni użytkownicy zwracają uwagę na animacje postaci i przeciwników, oraz na fakt, że data premiery nie została jeszcze podana. To może oznaczać, że twórcy będą mieli jeszcze sporo czasu na wprowadzenie poprawek.Czy Bloober Team zdąży poprawić wszystkie mankamenty do czasu premiery? A może wypuszczenie zwiastuna skupionego na walce było błędem czysto public relations i sama produkcja będzie bardziej przypominać oryginał? Przekonamy się wkrótce. Trzymamy kciuki za polskie studio.