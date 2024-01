Sony zapowiada State of Play – czego możemy się spodziewać?

Co wiemy o nadchodzącym State of Play?

"Silent Hill 2", "Judas" i "Death Stranding 2" na State of Play?

Zapowiedziany przez Sony stream odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 23:00 i ma trwać około 40 minut. Na razie firma potwierdziła, że zaprezentowanych zostanie ponad 15 gier, w tym " Stellar Blade " i " Rise of the Ronin ". Jednakże, na podstawie wcześniejszych przecieków, spodziewamy się znacznie więcej atrakcji i to wydarzenie może okazać się jedną z najlepszych prezentacji w tym roku.W minionym tygodniu billbil-kun kilkukrotnie opublikował na mediach społecznościowych potencjalne przecieki, sugerując, że na State of Play zobaczymy takie tytuły, jak " Silent Hill 2 ", " Death Stranding 2 ", " Until Dawn " na PS5 i PC oraz " Judas " od Kena Levine'a. Warto dodać, że zgodnie z ostatnimi materiałami promocyjnymi Sony " Silent Hill 2 " – nad którym pracuje rodzime studio Bloober Team – ma zostać wydane jeszcze w tym roku. Zatem ten State of Play może zaoferować nam nie tylko nowe materiały z gry, ale również datę premiery.Czy Sony faktycznie szykuje dla nas prawdziwą niespodziankę, a środowe wydarzenie State of Play okaże się kluczowe dla tegorocznego planu wydawniczego firmy? Odpowiedź poznamy już wkrótce.