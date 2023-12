Więcej "Sieroty"? Reżyser "Narodzin zła" pracuje nad 3. częścią

Getty Images © Variety

Powstaje trzecia część "Sieroty"

Kim jest William Brent Bell?

Zobacz zwiastun horroru "Sierota. Narodziny zła"

W rozmowie z The Hollywood Reporter William Brent Bell ujawnił, że trwają prace nad kolejną odsłoną cyklu " Sierota ". Nie zdradził wprawdzie szczegółów fabuły, ale jest pewien, że uda mu się zaskoczyć widzów.– powiedział. William Brent Bell to reżyser, scenarzysta i producent specjalizujący się w horrorach. W swoim CV ma takie filmy jak " Stay Alive ", " Demony ", dwie części " The Boy " oraz " Sierota. Narodziny zła ". Aktualnie jego filmografię zamyka " Lord of Misrule ".Horror "Sierota. Narodziny zła " trafił na ekrany kin w 2022 roku. Film zarobił 37 milionów dolarów, zajmując 71. miejsce w światowym box offisie. Zobaczcie jego zwiastun:Leena Klammer jest najgroźniejszą pacjentką w estońskim zakładzie dla obłąkanych i służby bezpieczeństwa sprawują nad nią opiekę o podwyższonym rygorze. Z pozoru sprawia jednak niewinne wrażenie, bo jej przypadłością jest wygląd małej dziewczynki mimo znacząco wyższego wieku. Leena szybko organizuje sobie niezwykle pomysłową a także bardzo krwawą i brutalną ucieczkę poza mury ośrodka. Psychopatycznej zabójczyni udaje się dostać do Ameryki, gdzie kradnie tożsamość zaginionej córki jednej z tamtejszych bogatych rodzin. Dzięki łudzącemu podobieństwu do poszukiwanej dziewczynki, z łatwością przybiera imię Esther i wkrada się w łaski gospodarzy. Nie wszyscy jednak dają się nabrać. Matka prawdziwej Esther wie, że do domu nie wkroczyła jej prawdziwa córka, tylko niebezpieczna oszustka i za wszelką cenę będzie chciała ochronić swoją rodzinę. Rozpoczyna się niebezpieczna gra, w której stawką będzie życie.