"Sierota" z 2009 roku doczeka się prequela

Entertainment One i Dark Castle zapowiadają nowy horror/thriller pod tytułem. Będzie to prequel filmuObraz wyreżyseruje specjalista od horrorów William Brent Bell (cykl). Scenariusz napisał David Coggeshall ).Oryginał opowiadał o młodym małżeństwie, które przeżyło tragedię. Ich dziecko zmarło. Chcąc przywrócić życiu namiastkę normalności, decydują się na adopcję. W pobliskim sierocińcu zaprzyjaźniają się z dziewięcioletnią Ester. Jej pojawienie się daje początek niecodziennym zdarzeniom. Kate odkrywa niebezpieczeństwo i usiłuje zwrócić na nie uwagę innym. Niestety jej ostrzeżenia zostają wysłuchane w momencie, gdy dla wszystkich jest już za późno...dowiemy się tego, w jaki sposób Lena Klammer uciekła z ośrodka dla obłąkanych w Rosji i przyjmując tożsamość Ester, zmarłej córki bogatej rodziny, trafiła do Ameryki. Droga nie była łatwa. Na przeszkodzie Leny/Ester stanęła bowiem matka, która gotowa jest na wszystko, by ratować swoją rodzinę.