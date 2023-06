Zostań jurorem lub jurorką w międzynarodowym konkursie Smart7!

Smart7 to unikalny, wędrowny konkurs, obejmujący swoim zasięgiem festiwale w różnych miejscach Europy. Sekcja składa się z siedmiu filmów wybranych wspólnie przez kuratorów i kuratorki MFF mBank Nowe Horyzonty (Polska), Kino Pavasaris IFF (Litwa), IndieLisboa IFF (Portugalia), Filmmadrid (Hiszpania), Transilvania IFF (Rumunia), Reykjavik IFF (Islandia) i Thessaloniki IFF (Grecja). Ideą sieci Smart7 jest promocja odważnego, niekonwencjonalnego, artystycznego kina europejskiego.Najlepszy film sekcji wybierze jury złożone z siedmiu młodych miłośników i miłośniczek kina (w wieku od 18 do 26 lat) z siedmiu krajów. Chcesz zostać jurorką/jurorem w naszym konkursie? Nagraj krótkie wideo w języku angielskim, w którym opowiesz, jaki film europejski z ostatnich lat zrobił na Tobie największe wrażenie i dlaczego? Nagrodzimy najciekawszą i najbardziej kreatywną odpowiedź. Czas na przesłanie zgłoszenia: do 25 czerwca.Wybrana osoba obejrzy filmy konkursowe na tegorocznych Nowych Horyzontach (20-30 lipca 2023) – zapewnimy jej festiwalową akredytację oraz cztery noce we wrocławskim hotelu. Międzynarodowe jury zbierze się online pod koniec października, żeby wybrać najlepszy film, natomiast nieco później zaprosimy jurorkę/jurora na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Salonikach (2-12 listopada 2023), gdzie będzie mógł lub mogła spotkać się z pozostałymi członkiniami/członkami jury na żywo oraz uczestniczyć w gali wręczenia nagród. Zapewniamy przelot do Salonik, festiwalową akredytację oraz trzy noce w hotelu. Wyniki konkursu podamy 28 czerwca.1. Nagraj wideo (max. 60 sekund) z odpowiedzią na pytanie konkursowe w języku angielskim.2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, dostępny pod tym linkiem 3. Formularz przekieruje Cię na stronę https://nowehoryzonty.wetransfer.com/ , która nie wymaga zalogowania, wystarczy podać maila i go potwierdzić w kolejnym kroku.4. Po wrzuceniu pliku w serwisie i uzupełnieniu danych kliknij „wyślij”.5. Wróć do formularza zgłoszeniowego i potwierdź przesłanie pliku.Część stacjonarna 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego mBank Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 20-30 lipca 2023, część online będzie trwać o tydzień dłużej – do 6 sierpnia. Na stacjonarne pokazy zapraszamy do Kina Nowe Horyzonty oraz Dolnośląskiego Centrum Filmowego.