Jak poznałam moją mamę

Wyobrażaliście sobie kiedyś, że spotykacie młodszą wersję Waszej matki i możecie spędzić z nią trochę czasu? Takie niecodzienne doświadczenie staje się udziałem 8-letniej Nelly ( Joséphine Sanz ), głównej bohaterki " Petite maman Celine Sciammy . Śmierć babci sprawia, że mama ( Nina Meurisse ) zabiera dziewczynkę do domu rodzinnego na prowincji, by zebrać pozostawione tam rzeczy osobiste. Po paru dniach pogrążona w żałobie kobieta wyjeżdża, zostawiając męża i córkę samych. Zaraz potem protagonistka natyka się w lesie na bliźniaczo podobną rówieśnicę, noszącą imię matki – Marion ( Gabrielle Sanz ). Przypadek? Fantazja zrodzona w dziecięcym umyślę? A może jedyna w swoim rodzaju szansa na przeżycie tego, co bohaterka zna tylko ze wspomnień najbliższych? W dziele francuskiej reżyserki nie ma łatwych odpowiedzi, jest za to fascynująca podróż w głąb dziewczęcego świata i umysłu.Sukces kostiumowego melodramatu " Portret kobiety w ogniu ", którym Sciamma zaskarbiła sobie sympatię krytyki i publiczności, zapowiadał przełamanie w jej twórczości. Autorka zrobiła jednak nieznaczny krok w tył i wróciła do minimalistycznego, skromnego kina, osadzonego we współczesności. Jedno pozostało niezmienne: wrażliwe, pełne czułości spojrzenie reżyserki skoncentrowane na dziewczęcym i kobiecym doświadczeniu. Od wkraczania w sferę zmysłowo-erotyczną czy podejmowania kwestii tożsamości płciowej tym razem bardziej interesuje ją uniwersalne ujęcie inicjacji bohaterki jako dziecka, córki, koleżanki. Mimo różnic, najbliżej " Petite maman " do " Chłopczycy ", z którą dzieli zdumiewającą naturalność młodziutkich aktorek, cierpliwą obserwację zachowań małoletnich postaci oraz wysunięcie ich perspektywy na plan pierwszy.Przez kilka dni, które Nelly spędza w domu babci, Sciamma podpatruje ją jak oswaja się z nową przestrzenią, ciekawskim okiem spogląda na pamiątki rodzinne i poszukuje leśnego szałasu. Potem buduje siostrzaną więź z nowo poznaną Marion i we dwie eksplorują świat wokół: niby zwyczajny, niczym nie wyróżniający się, a jednak skrywający jakąś tajemnicę i naznaczony śladami przeszłości oraz śmierci. Nieprzypadkowo istotnym motywem filmu staje się żałoba, bo autorka konfrontuje Nelly z trudnymi emocjami matki, jakby nieobecnej, chwilowo obcej, a w końcu dosłownie znikającej z ekranu. Rezolutna bohaterka musi w pojedynkę znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania i spędzać wolne chwile sama lub z koleżanką , ale pobyt na prowincji wcale nie okaże się czasem straconym. Dzieło nie jest bowiem zatopioną w melancholijnym nastroju, przygnębiającą i monotonną opowieścią, tylko skrupulatnie rozpisanym dziennikiem z życia dziewczynki – osoby zafascynowanej tym, co nieznane, śmiało dopytującej o sens pewnych zdarzeń, z wypiekami na twarzy czekającej, co przyniesie nowy dzień. Sciamma umiejętnie wyważyła proporcje, odmalowując portret Nelly – z jednej strony podkreśla zmieszanie jedynaczki, nie w pełni świadomej uczuć swoich i otoczenia, a z drugiej – jej prawdziwy entuzjazm. Pierwszy stan ujawniają zbliżenia poważnej, zasępionej twarzy dziecka, zaś radość – sceny beztroskich zabaw z Marion, szczególnie te związane z wycieczkami do szałasu.To miejsce, ukryte w lesie i zbudowane przez matkę Nelly za młodu, w niewytłumaczalny sposób łączy teraźniejszość z latami minionymi oraz inicjację matki i córki. Spotkanie protagonistki z 8-letnią Marion (czyli de facto tytułową "małą mamą") koło szałasu możemy odczytywać jako przecięcie się okresów dorastania spokrewnionych bohaterek, wychowujących się przecież w innych dekadach (sytuacja rodem z " Powrotu do przyszłości "). Nelly wnika w zakrytą przed nią dotychczas przeszłość lub, posługując się językiem Schulza, wpada w boczną odnogę czasu. Potwierdza to narastające z każdą minutą poczucie dziwnej podwójności elementów świata przedstawionego. Już obydwie aktorki, wcielające się w zaprzyjaźnione rówieśniczki, wyglądają jak dwie krople wody. Z kolei dom, w którym Nelly przebywa z ojcem, wydaje się wierną kopią domu Marion, a jej czarnowłosa matka do złudzenia przypomina protagonistce zmarłą babkę. Dziewczynka zaczyna więc uczestniczyć w dziecięcych przeżyciach o wiele starszej rodzicielki lub w ich perfekcyjnej symulacji.Najważniejsze nie jest jednak rozstrzyganie, czy ekranowe wydarzenia faktycznie się dokonują czy są wytworem nieskrępowanej fantazji Nelly, ale dostrzeżenie wpływu, jaki mają na rozwój jej duchowej więzi z matką i empatii względem niej. Ponad to, Sciamma zastanawia się nad niemal metafizycznym, ponadczasowym porozumieniem bohaterek, odkrywających swoją kobiecość i powtarzających te same, inicjacyjne rytuały. Niewykluczone, że funkcja podróży do przeszłości sprowadza się także do oczyszczenia relacji dziewczynki z matką albo nawet nadania jej zupełnie nowego charakteru, na co wskazuje pełen nadziei finał " Petite maman ". Z pewnością obcowanie z młodszą wersją mamy przybliża Nelly do lepszego zrozumienia najbliższej osoby, nazwania swoich uczuć i przepracowania tłumionego smutku, związanego z żałobą i wyjazdem opiekunki. Utwór Sciammy zawiera w sobie zatem wyraźny pierwiastek terapeutyczny i rodzaj kojącej energii, wypełniającej nas w trakcie seansu. Równie mocno kusi zinterpretowanie całości jako pięknego hołdu dla dziecięcej wyobraźni, przełamującej wszystkie bariery: czasowe, poznawcze, pokoleniowe. W takim wariancie sfera imaginacji dawałaby bohaterce szansę ucieczki, ale jednocześnie wyrażenia swoich pragnień i znalezienia alternatywy dla chwilowo zaburzonych stosunków z rodzicielką.Choć bezsprzeczna oryginalność " Petite maman " tkwi w manipulowaniu planami czasowymi i niejasnym statusie ekranowej rzeczywistości, osobiście imponuje mi coś innego. Sciamma potwierdza nowym filmem, że, obok Carli Simon , jest jedną z nielicznych reżyserek we współczesnym kinie, która z pełną psychologiczną wiarygodnością i uzasadnioną powagą pokazuje dziecięcych bohaterów. Nie idzie ani w stronę zbyt częstego "upupiania" i maksymalnego upraszczania, znanego z komedii, ani w stronę brutalizacji wizerunków nieletnich. Potrafi znaleźć złoty środek i w realistycznej, neutralnej formie opowiedzieć o skomplikowanym świecie dzieci i ich mentalności. Wprawdzie nadal niedoścignionym wzorem w tym względzie pozostanie dla mnie " Lato 1993 ", również skupiony na inicjacji dziewczęcej, lecz francuski obraz tylko nieznacznie mu ustępuje. " Petite maman " okazuje się więc, mimo niepozornych rozmiarów, kinem wielowymiarowym i spełnionym. Nawet jeśli film nie wzbudza zachwytu na miarę " Portretu kobiety w ogniu ", najważniejsze, że reżyserka nie przestaje stąpać własną, osobną ścieżką.