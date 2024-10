Decydujący moment

"Wie pan, ja tą drogą przez to skrzyżowanie wracam do domu 50 lat", mówi sfrustrowany Tadeusz Jaster ( Jan Englert ) w jednej z początkowych scen " Skrzyżowania ", kiedy rozmawia z policjantem spisującym sprawozdanie. To jego jedyna linia obrony – tzw. chłopski rozum. Narracja w stylu "no jak mogłem popełnić błąd, skoro akurat z jeżdżenia na TEJ drodze mam doktorat?". Chwilę wcześniej dowiadujemy się, że na tytułowym skrzyżowaniu doszło do tragedii – Tadeusz wieczorem nieszczęśliwie potrącił motocyklistę. Po wypadku kierowca pojechał do żony trochę potłuczony, natomiast młody chłopak do rodziny wrócił w trumnie. I taki jest punkt wyjściowy najnowszego filmu Dominiki Montean-Panków Janem Englertem w roli głównej.81-letni Englert w tej krótkiej scenie oferuje aktorstwo dwupłaszczyznowe, udowadniające, że obok Janusza Gajosa jest dziś jednym z najlepszych (aktywnych zawodowo) aktorów swojego pokolenia. Niby to tylko rozmowa z policjantem w celu spisania faktów, ale dla Tadeusza – który nie do końca zdaje się być typem kościółkowca – będzie ona jego własną prywatną spowiedzią. Bojowniczy wyraz twarzy mężczyzny mówi nam, że najchętniej rozerwałby na strzępy tego bogu ducha winnego policjanta. Tak, uczestniczył w wypadku, ale to wina motocyklisty, to on zawalił! Tadeusz nie chce przyznać się do winy, choć coraz bardziej ją czuje. Niczym w teatrze przemawia tonem pewnego i dumnego człowieka, ale widz słyszy w tym fałsz. Za fasadą buty kryje się bowiem zmartwienie. Wygląda to tak, jakby Tadeusz przede wszystkim sam siebie próbował przekonać, że jest niewinny.Taką zabawę głosem i mimiką twarzy Englert będzie kontynuował w kolejnych etapach " Skrzyżowania ", oferując nam portret człowieka, który tłumi swoje emocje przed całym światem (oraz skruchę), choć te ciągle się w nim kotłują. Pasuje tu taki cyniczny żart, który mówi, że mężczyźni w Polsce zamiast pójść na terapię wolą rozwalić sobie życie prywatne. Bo właśnie o tym jest ten film – o końcu familijnej sielanki.Rzadko kiedy we współczesnym polskim kinie dialogi brzmią tak prawdziwie (stając się echem naszych własnych rozmów z bliską rodziną), a zachowania bohaterów wreszcie nie bazują na scenariuszowych kliszach i rozwiązaniach pożyczonych z innych filmów. " Skrzyżowanie " pokazuje losy Tadeusza tuż po wypadku, kiedy ten zaczyna się zupełnie inaczej zachowywać. Nie boi się mówić rzeczy wprost, wracać do czasów minionych, konfrontować się z nierozliczonymi sprawami, czy po prostu stawiać na swoim. Nierzadko bywa nawet chamski ("jesteś złośliwą, starą babą, zawsze taka byłaś", mówi do żony) i coraz częściej podnosi głos. Chwilami wrzeszczy. Żona, Helena (równie znakomita Anna Romantowska ) zupełnie go nie poznaje. Tak samo syn, Marek ( Michał Czernecki w dramatycznej roli, na którą zawsze zasługiwał) – ale on i tak zupełnie nie zna i nigdy nie znał ojca. Ich relacja to zwykłe udawanie, bazujące na powtarzaniu formułek "cześć" i "co tam?".Tadeusza ściga poczucie winy, które buzuje w nim na przemian z dumą wszystkowiedzącego starca (do tego jest lekarzem, co jedynie wzmacnia poczucia ważności i niewinności zarazem). Jednak coraz trudniej pogodzić mu się z incydentem na skrzyżowaniu zwłaszcza, kiedy dowiaduje się, że mężczyzna, który zginął w wypadku, pozostawił ciężarną partnerkę ( Maria Kowalska ). Ta, ubrana na czarno, zaczyna go śledzić, być jego drugim cieniem przypominającym jakieś biblijne fatum. Powód? Pragnie, aby przyznał się do winy, choć sytuacja wciąż pozostaje dwuznaczna i trudno określić, kto przyczynił się do tej stłuczki. Kowalska w " Skrzyżowaniu " wyśmienicie operuje ciszą i swoim wzrokiem. Niezmiennie patrzy na postać Englerta lodowatym i przeszywającym spojrzeniem, pojawiając się w najmniej oczekiwanych momentach. W ten sposób jedynie wzmaga w Tadeuszu poczucie winy – i trzeba przyznać, że całkiem dobrze jej to wychodzi. To rola w zasadzie trzecioplanowa, do tego prawie że niema, ale dolewająca oliwy do ognia rodzinnego piekiełka, które rozpaliło się tuż po wypadku. Familia nie udaje już, że jest scalonym tworem pełnym ciepła i empatii. Pojawiają się animozje, wracają nierozliczone sprawy i króluje podniesione ciśnienie. Dom przestaje być oazą, a rodzina filarem codzienności.Niby śledzimy losy Tadeusza i towarzyszymy mu na – praktycznie – każdym kroku, niemniej i tak czujemy się niczym dalsi członkowie tej rodziny. Bliżej nam do perspektywy Heleny i syna Marka, którzy tak jak my próbują zrozumieć, co kryje się za tym stoickim i pomnikowym wyrazem twarzy mężczyzny. Jan Englert przypomina bowiem figurę pokrytą kilkoma warstwami tajemnic, niedopowiedzeń i ukrytych przed laty faktów. " Skrzyżowanie " konfrontuje polskich widzów – czyli nas wszystkich, wychowanych w kraju, w którym rzadko kiedy istnieje realna rozmowa w rodzinie – z ich własnymi relacjami z ojcami i matkami. Bohater Englerta – tak jak sam aktor – ma już na karku 80 lat. To ogrom czasu, w trakcie którego wydarzyło się całkiem sporo. Mało kto chce jednak o tym pamięć, a dawne grzechy Tadeusza już dawno zostały mu zapomniane (albo wręcz wyparte). Kiedy Czernecki jako syn próbuje – może po raz pierwszy w swoim życiu – dowiedzieć się czegoś więcej o swoim ojcu, zostaje przez wszystkich zbywany jakimiś pół-słówkami, pół-odpowiedziami. Widać, że po raz kolejny nikt go nie słucha: wygląda na to, że niektóre rzeczy nie zmieniły się po wypadku.Ze sceny na scenę coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że Helena i Marek wiedzą o Tadeuszu tyle, co my – czyli dosłownie nic. Ewentualnie Helena nie chce, aby niektóre prawdy wyszły na jaw – zepsułyby obraz Jana jako tej ciepłej głowy rodziny. Zatem oglądanie " Skrzyżowania " to taka zabawa z czytaniem obrazu, a także z tym, co dane nam jest aktualnie zobaczyć. Obserwujemy poczynania Tadeusza, próbujemy interpretować jego (nie)racjonalne decyzje i przy tym odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tragedia na skrzyżowaniu zupełnie go odmieniła, czy też Tadeusz od zawsze miał w sobie ten pierwiastek drapieżcy, który zręcznie tłumił na przestrzeni poprzednich dziesięcioleci. Oznaczałoby to, że nikt nie zdawał sobie wówczas z tego sprawy. Albo nie chciał tego widzieć. Ale jedno jest pewne: wypadek okazał się decydującym momentem, który poprzestawiał coś w sercu (albo duszy) Tadeusza.Solidnych dramatów w polskim kinie mamy coraz mniej, więc fakt, że Englert raz jeszcze udowadnia swój kunszt, powinien być wystarczającą rekomendacją. Ostatnio w polskich mediach wiele razy przewijało się nazwisko Englert , ale recenzje, newsy i wywiady związane były głównie z córką aktora, Heleną . Dlatego " Skrzyżowanie " to taki drobny powiew świeżości dla polskich widzów – koniec końców Jana Englerta na pierwszym planie nie widzieliśmy (plus minus) od czasów filmu " Szczur " (1994). I choćby dla niego warto zapoznać się z tą enigmatyczną opowieścią, w której niektóre odpowiedzi będziemy musieli dopisać sobie sami, już po napisach końcowych.