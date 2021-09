Instalacja typu site-specific jest dziełem sztuki integralnie połączonym z precyzyjnie wybranym miejscem. Jej przykładem są "Strachy" Daniela Rycharskiego – kolorowe krzyże ubrane w ubrania osób ze społeczności LGBT, które popełniły samobójstwo. Rzeźby znajdują się w rodzinnej miejscowości autora – we wsi Kurówka. Ani malowniczość krajobrazu, ani charakterystyka ukształtowania tereny nie zadecydowały o tym, że instalacja zostanie umieszczona właśnie w tym miejscu. Jej idealne dopasowanie do miejsca bierze się skądinąd – "Strachy" dialogują bowiem z tym, co wydarzyło się we wsi. Łukasz Ronduda kontynuuje, tym razem z pomocą Łukasza Gutta , projekt niemający sobie podobnych w skali światowej. " Performer ", " Serce miłości " i " Wszystkie nasze strachy " układają się w trylogię o polskich współczesnych artystach wizualnych, których biografie autor zamienia w filmowe fabuły. Na każdy z tych filmów twórca miał inny pomysł. W " Performerze " kurczowo trzymał się metafikcji tworzonej przez bohatera – Oskara Dawickiego. W " Sercu miłości " postawił na kreatywną stylizację. Natomiast jego najnowsze dzieło jest w największej mierze realistyczne, najczystsze, najbardziej przy tym precyzyjne. Takiego podejścia wymagał bowiem temat – by odpowiednio wybrzmiał i aby nic nie przytłumiło pulsującego w nim bólu.Głównym bohaterem jest Daniel Rycharski – artysta z Kurówka, bardzo zżyty z lokalną społecznością wiejską, żyjący tam z babką pośród pól, gospodarstw i świętych obrazków. Mimo to już na pierwszy rzut oka wyróżnia się na tle wiejskiej szarzyzny. Ma pofarbowane na blond włosy, błyszczący kolczyk w uchu i cały czas chodzi w vintage dresie z ostentacyjnie przyszytym, jak mówi babcia, LGBT-em, czyli tęczowym lampasem. Przed nikim nie ukrywa również swojej orientacji seksualnej.Jest członkiem parafialnej oazy, przykładnie chodzi na niedzielne msze święte, angażuje się w sprawy wsi, jeździ jak wszyscy na blokady dróg w obronie wspólnych interesów. Dlatego reszta mieszkańców Kurówka go akceptuje, choć widzą w nim ekscentryka, którego nie traktuje się do końca serio. Sytuacja zmieni się radykalnie, gdy pewnego dnia zaprzyjaźniona z nim dziewczyna z okolic – również należąca do środowiska LGBT – popełni samobójstwo. W tym momencie wszyscy się od niego odwrócą, a matka zmarłej powie, że to jego wina, bo "nawkładał jej do głowy wszystkie te głupoty".I najbardziej zaskakujące jest być może to, że Daniel faktycznie czuje się winny, a przynajmniej współwinny – bo wie, że nie zrobił wszystkiego, by wspomóc ją w walce ze społecznym piętnowaniem ze strony agresywnych rówieśników. Właśnie dlatego postanawia zorganizować drogę krzyżową w intencji zmarłej – by wszyscy, na czele z nim, odbyli pokutę i poczuli ciężar swoich win. Właśnie krzyż znajduje się w centrum filmu. Zarówno ten dosłowny – religijny artefakt wykonany z drewna, jak i symboliczny – znak cierpienia i ofiary. Rycharski dostrzegł w dziewczynie figurę chrystusową, która jak Jezus wzięła na swoje barki zbyt wielki ciężar naszych win, pod którym upadła.Choć duet Ronduda Gutt , razem ze współscenarzystą Michałem Oleszczykiem , konsekwentnie budują fabułę, precyzyjnie rozpisują dramaturgię i płynnie opowiadają, to okazuje się, że to nie snuta historia jest w filmie najważniejsza. Wydaje się ona istotną, ale tylko ilustracją, która ma na celu przedstawić postać Rycharskiego – człowieka paradoksalnego, który według medialnych dyskursów nie ma prawa istnieć, bo jest jednocześnie praktykującym katolikiem (i to katolikiem tradycyjnym, wyrastającym z gruntu ludowego) oraz jawnym (i także praktykującym) homoseksualistą. W artyście Ronduda dostrzegł symbol nadziei na to, że da się pogodzić to, co pozornie znajduje się pod dwóch stronach fundamentalnego dla współczesnej polskiej kultury sporu.Rycharski to także symbol tożsamościowej szczerości, w której na zasadzie synkretyzmu bez konfliktu potrafią istnieć elementy z różnych światów. Ronduda wydobywa i wystawia do oglądania przestrzeń wrażliwości, o której być może wielu nie miało pojęcia. Sprawia, że widoczna staje się nowa duchowa rzeczywistość – dla niektórych szokująca, a przecież podzielana przez wielu. Już sam gest oświetlania ma ogromną wartość społeczną, ale twórcy na tym nie poprzestają. Ponieważ tworzą pozbawiony akademickiego zadęcia intelektualno-emocjonalny traktat o etyce, metafizyce i estetyce.W obiektywie Rondudy Gutta Rycharski jest człowiekiem absolutnie samotnym. Choć wydaje się należeć do Kościoła, do wspólnoty wiejskiej i społeczności LGBT – potrafi odnaleźć się zarówno na nabożeństwie, jak i w warszawskim klubie dla gejów podczas występu drag queen – to tak naprawdę nigdzie nie jest u siebie. Proboszcz omija go szerokim łukiem przy rozdawaniu komunii, stołeczni intelektualiści posądzają o syndrom sztokholmski, a ojciec wyrzeka. Jakby to dziwnie nie zabrzmiało, jego jedynymi bliskimi są babcia i Jezus, do którego modli się na własnoręcznie zrobionym różańcu z tabletek prozacu.Rycharski jest równie nierozumiany jak wykonany przez niego krzyż z drzewa, na którym powiesiła się młoda dziewczyna. Kurator z warszawskiej galerii widzi w religijnym artefakcie "mocne" dzieło sztuki, którego miejsce jest na wystawie. Rycharski jednak woli krzyż chwycić i ruszyć z nim ulicami stolicy w jednoosobowej drodze krzyżowej, by w ten sposób wyznać zarówno własne winy, jak i wyrazić solidarność z wszystkimi prześladowanymi ze względu na swoją orientację seksualną. Ronduda podąża za myślą Rycharskiego, który przedkłada akt religijny – rozumiany performatywnie jako działanie – nad kontemplację. Nie chce się zamykać w świątyni zarówno Kościoła – polemizuje z ziemskimi powiernikami chrystusowych tajemnic – jak i sztuki, w galerii. Ani w jednej, ani w drugiej nie odnajduje bowiem Boga, w którego wierzy – jego Bóg, zgodnie z prawdami wiary chrześcijańskiej, jest między ludźmi, w miłości.W jego sztuce nie ma nic z kalkulacji, jest szczerym wyrazem jego własnego, skomplikowanego wnętrza – duchową rozmową z Bogiem, wyznaniem żalu za grzechy i poruszającym aktem solidarności z wszystkimi cierpiącymi. Jednocześnie to sztuka wchodząca w spór z dyskursem społecznym, podważająca utarte schematy, uwrażliwiająca, otwierająca oczy i kłująca w nie. Sztuka, która ma sens tylko tu i teraz. W Kurówku, w którym bulgocze od gniewu, a lęk przed innym zaślepia serca. W Kurówku, czyli w Polsce.