Recenzja serialu W głębinach (2026) W głębinach (2026) Jamie Childs Stephen Dunn Josh Hartnett Mackenzie Davis

Po powierzchni

Na papierze mamy tu pięcioosobową rodzinę, ale przed kamerą: dwóch bohaterów i trójkę statystów. Szkoda, bo otwarcie "W głębinach" potrafi zainteresować. Kojarzy się wręcz z kinem