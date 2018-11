"Beyond Skyline" doczeka się kontynuacji

3 2 1



Kiedytrafiło do kin, mało kto wierzył, że obraz może stać się początkiem cyklu widowisk sf. A jednak w 2017 roku swoją premierę miał. Teraz zaś na targach AMF ogłoszono, że ten obraz doczeka się kontynuacji.Trzecia część nie ma na razie tytułu. Wiemy za to, że na ekranie znów zobaczymy Lindsey Morgan . Wcieli się ona ponownie w kapitan Rose Corley. Obdarzona jest ona pozaziemskimi umiejętnościami, co pozwala jej skutecznie walczyć z pozostałościami armii kosmicznych najeźdźców. Tymczasem pojawia się wirus, który sprawia, że hybrydy ludzi i obcych przyjaźnie do Ziemian nastawione zaczynają wykazywać się agresją. Rose organizuje ekipę najemników, która na planecie obcych będzie walczyć o przetrwanie ludzi.Film wyreżyseruje autor Liam O'Donnell . Bracia Strause , którzy nakręcili, pozostaną producentami całości.