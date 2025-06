"Dept. Q": Netflix wyciąga zapomniane zbrodnie. Recenzja

recenzja serialu "Dept. Q" | Netflix

Fragment recenzji serialu " Dept. Q " znajdziecie poniżej. Cała jest dostępna na karcieautor: Gabriel KrawczykPrawda, zanim wyjdzie na wierzch, daje czasem nura. Bywa zresztą, że gubi się po drodze. Wiedzą o tym pracownicy Departamentu Q – edynburscy śledczy od spraw nierozwiązanych: Carl ( Matthew Goode ), Akram ( Alexej Manvelov ), Rose ( Leah Byrne ) i James ( Jamie Sives ). Gdzie inni dostrzegli tylko ślepe uliczki, ci muszą znaleźć światełko prowadzące do wyjścia. Niby szperają w zakurzonych aktach, faktycznie zaś obmacują dłońmi brudy, których nikt w wydziale zabójstw nie chce trącić kijem. Ich działka to metaforyczne wyparte, lecz do podziemia zostaną odsunięci całkiem dosłownie. Tam przepisy prawa stanowić będą zaledwie sugestię; żeby działać w służbie dobra, czasem trzeba połechtać Złego.W tym moralnym niedookreśleniu: intencji, półprawd, nadużyć, usprawiedliwień prowadzących po kryminalnej nitce do kłębka zbrodni, widzę główną zaletę " Dept. Q ". Przenosząca akcję do współczesnej Szkocji pierwsza serialowa adaptacja-reboot "Kobiety w klatce" Jussiego Adlera-Olsena (otwierającej cykl o detektywie Carlu Mørcku i jego partnerze Assadzie) pytania zresztą mnoży. Czy stawką w pojedynku ze zbrodnią muszą być posiniaczone sumienia tych, którzy tę walkę prowadzą? Jak mają normalnie funkcjonować w społeczeństwie, jeśli w obronie ogółu muszą stykać się z największymi tego społeczeństwa anomaliami? Czy wnętrza ich pokaleczonych ciał muszą wypełniać traumy? Gdy pracują dla wadliwych instytucji, jak sami mają pozostać święci?Zobaczcie też odcinek naszego programu Serial Killer, w którym o serialu " Dept Q " rozmawiają Maciej Satora i Julia Taczanowska.