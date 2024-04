"Dowody zbrodni" wracają. W reboot zaangażowana showrunnerka oryginału

Co wiemy o reboocie "Dowodów zbrodni"?

O czym opowiadają "Dowody zbrodni"?

Akcja serialu będzie się toczyć 15 lat po wydarzeniach przedstawionych w finałowym odcinku " Dowodów zbrodni ". Poznamy w nim nowy zespół detektywów, którzy pracują nad rozwiązaniem zamkniętych spraw morderstw z południowego zachodu USA. Meredith Stiehm już pracuje nad scenariuszem. Będzie ona także pełnić obowiązki producentki wykonawczej.Na razie nie wiadomo, kto wystąpi w serialu. Jak podaje Deadline, podobno trwają nieformalne rozmowy w sprawie powrotu Danny'ego Pino , czyli detektywa Scotty'ego Valensa. Mówi się, że może być to znacząca rola. Inne plotki dotyczą Kathryn Morris , która (jeszcze?) nie dostała zaproszenia do udziału w projekcie, ale niewykluczone, że pojawi się w nim gościnnie. Dowody zbrodni " zadebiutowały na antenie CBS 28 września 2003 roku. Serial doczekał się siedmiu sezonów. Dwuodcinkowy finał został wyemitowany 2 maja 2010 roku. W 2016 roku zadebiutowała japońska wersja produkcji zatytułowana " Cold Case: Shinjitsu no Tobira ".Lilly Rush ( Kathryn Morris ), odważna i zdeterminowana detektywka z policji w Filadelfii, wyspecjalizowała się w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych, które pozostawały nierozwiązane od lat. Lilly Rush zdobyła doświadczenie zawodowe podczas pracy w wydziale zabójstw. Pewnego dnia postanowiła poszukać sprawców zbrodni, którzy przez wiele lat pozostawali bezkarni z powodu niedoskonałości dawnych metod dochodzeniowych lub opieszałości organów ścigania. Rush wznawia dochodzenia, przesłuchuje świadków i konsekwentnie doprowadza sprawy do końca. Umiejętnie wykorzystuje osiągnięcia współczesnej nauki, dzięki czemu zdobywa dowody, które pozwalają jej ustalić tożsamość sprawców, chociaż od chwili popełnienia zbrodni minęło wiele lat.