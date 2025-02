"Dzień zero": recenzja serialu Netflix. Prezydent Robert De Niro kontra terroryści

"Dzień zero": recenzja

"Dzień zero": o serialu

"Dzień zero": zwiastun

Jak odnaleźć prawdę w świecie, który pogrąża się w kryzysie, rozdzierany na kawałki przez siły poza naszą kontrolą? Kto w świecie walki o wolność obywatelską i erze dezinformacji dzierży władzę oraz gdzie kończą się jej granice? Z pytaniami, które zadaje sobie każdy z nas, mierzą się twórcy nowego limitowanego serialu " Dzień zero ". Robert De Niro wciela się w postać byłego prezydenta USA, George’a Mullena. Jako szef specjalnej komisji śledczej Dzień Zero ma za zadanie odnaleźć sprawców niszczycielskiego cyberataku, który pogrążył kraj w chaosie i doprowadził do tysięcy ofiar. W świecie pełnym dezinformacji oraz starć wpływowych graczy z branży technologicznej, Wall Street i polityki, Mullen nieustannie dąży do odkrycia prawdy. Jego śledztwo zmusza go jednak do zmierzenia się z własnymi mrocznymi tajemnicami i ryzyka utraty wszystkiego, co dla niego najważniejsze.Twórcy / Showrunnerzy / Scenarzyści / Producenci wykonawczy: Eric Newman, Noah OppenheimWspółtwórca / Producent wykonawczy: Michael S. SchmidtReżyserka / Producentka wykonawcza: Lesli Linka GlatterProducenci wykonawczy: Robert De Niro, Jonathan GlickmanObsada: Robert De Niro, Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen, Bill Camp, Dan Stevens, McKinley Belcher III, a także Matthew Modine i Angela Bassett