Box Office Świat: "Jurassic World: Odrodzenie" z najlepszym (hollywoodzkim) otwarciem roku

Zwiastun filmu "Jurassic World: Odrodzenie"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



Aktualne szacunki mówią o 1zarobionych przezw weekend. Widowisko ze Scarlett Johansson zaczęło zarabiać już w środę, więc w sumie na koncie ma co najmniej 171 milionów dolarów.Globalniezgarnął więc ponad 318 milionów dolarów. Jest toPoza zasięgiem jest tylko pierwszy, który na dzień dobry zgarnął ponad pół miliarda dolarów.Najnowsza opowieść o dinozaurach trafiła od razu do 82 krajów. Najlepszy wynik osiągnęła w Chinach, gdzie po pięciu dniach ma 41,6 mln dolarów. W tym roku z amerykańskich produkcji wprowadzonych na ten rynek tylko ostatnia część " Mission: Impossible " zarobiła więcej (aktualnie 64 mln dolarów).dobrze sprzedało się też w Wielkiej Brytanii i Irlandii (16,6 mln dolarów), Meksyku (13,9 mln), Niemczech (7,6 mln) oraz Korei Południowej (7,4 mln).Co ciekawe, dinozaury nie zabiły konkurencji.miał absolutnie fenomenalny drugi weekend tracąc tylko 28%. Widowiskiem zachwyceni są widzowie w Chinach. Tam wpływy spadły zaledwie o 2%. W efekciezarobił w czasie drugiego weekendu aż. Tym samym jego globalne wpływy osiągnęły poziom 293,6 mln dolarów, co oznacza pobicie rekordu " Napoleona ".Nie zwalnia tempa także. Film znalazł się tym razem na miejscu trzecim zarabiając kolejne. W najbliższych dniach jego zagraniczne wpływy osiągnął 300 milionów dolarów. Zaś globalnie w weekend padła bariera pół miliarda dolarów (obecnie 516,9 mln dolarów). Jednak to wciąż jest dopiero trzecia najbardziej kasowa część cyklu. " Jak wytresować smoka 2 " globalnie zarobił 614,6 mln dolarów, a " Jak wytresować smoka 3 " – 521 mln dolarów.Na miejscu czwartym wylądowała japońska animacja(Detective Conan: One-eyed Flashback). W miniony weekend film zarobił kolejne. Większość tej kwoty (8,5 mln) pochodzi z Chin, gdzie anime miało swoją premierę przed tygodniem. Łącznie film zarobił na świecie 141,2 mln dolarów.Przed tygodniemzostała najbardziej kasową amerykańską premierą tego roku poza granicami USA. Teraz film. Aktorska wersja słynnej animacji zarobiłai powoli zbliża się do miliarda. Jeśli jej się to uda, będzie pierwszą hollywoodzką premierą tego roku, która tego dokona.Numerem sześć w naszym zestawieniu jest horror. Film zdołał jeszcze zarobićdolarów, co daje mu w sumie 65,6 mln dolarów. Po dodaniu do tego wpływów z Ameryki, otrzymamy kwotę 125,8 mln dolarów.Animacja Pixaraciuła kolejne miliony w desperackiej walce o 100 milionów dolarów. Poza granicami USA film zarobił. Globalnie w niedzielę na koncie miał 96,8 mln dolarów.Nasze zestawienie zamyka nowość z Chin,(Malice). Historia dziennikarki prowadzącej śledztwo w sprawie morderstwa 10-latki chorej na raka zarobiła w weekend. Film trafił jednak do kin w połowie tygodnia, więc w sumie zarobił już 10,5 mln dolarów.