"Alice in Borderland": jest teaser i data premiery 3. sezonu!

"Alice in Borderland": zapowiedź 3. sezonu

"Alice in Borderland": co wydarzy się w 3. sezonie?

Bohaterem serialu jest Arisu, bezrobotny, zgnuśniały młodzieniec z obsesją na punkcie gier komputerowych. Niespodziewanie trafia on do dziwnej, opustoszałej wersji Tokio, gdzie razem z przyjaciółmi musi rywalizować w niebezpiecznych grach, aby zapewnić sobie przetrwanie. W tym dziwnym świecie Arisu poznaje Usagi, młodą kobietę, która gra samotnie. Wspólnie podejmują się rozwiązania jednej tajemnicy po drugiej, ryzykując życiem, aby odkryć, co tak naprawdę znaczy żyć.W poprzednim sezonie Arisu ( Kento Yamazaki ) i Usagi ( Tao Tsuchiya ) przeszli wszystkie gry i wrócili do rzeczywistego świata. Wzięli też ślub i zaczęli wieść szczęśliwe życie. Wspomnienia o pograniczu zostały wymazane z ich pamięci, choć czasami przelotnie powracają do nich w snach i halucynacjach. Pewnego dnia Usagi niespodziewanie znika razem z badaczem życia po śmierci, Ryujim ( Kento Kaku ). W tym samym czasie Banda ( Hayato Isomura ) wręcza Arisu ostatnią kartę – Jokera. Wkrótce rozpocznie się podróż po nieznanych terytoriach, podczas której drogę będzie wyznaczać tajemnicza karta Jokera.Drugi sezon " Alice in Borderland " zadebiutował w grudniu 2022 roku. Od tej pory serial, będący adaptacją powieści graficznej "Imawa no Kuni no Alice" autorstwa Haro Aso, cieszy się statusem najpopularniejszej japońskiej produkcji Netfliksa. Trafił do top 10 w ponad 90 krajach na całym świecie, w 17 spośród nich zajmując pierwsze miejsce. Na całym świecie był odtwarzany przez 200 milionów godzin.