Zapraszamy na II edycję Przeglądu Kina Zaangażowanego

Polski Instytut Sztuki Filmowej, we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową, zapraszają na II edycję Przeglądu Kina Zaangażowanego pt. "Film bez barier". Już 24 i 25 maja br. na ekranie warszawskiego Kina Elektronik zostaną zaprezentowane produkcje, których bohaterami są osoby z niepełnosprawnościami. Seanse uzupełnią panele dyskusyjne poświęcone dostępności.



W tym roku, w ramach obchodów swojego 20-lecia, Polski Instytut Sztuki Filmowej organizuje Przeglądy Kina Zaangażowanego. Każdy cykl pokazów poświęcony jest innemu, istotnemu zagadnieniu, który na warsztat wzięli polscy filmowcy. Filmy, które zaprezentujemy w ramach drugiej edycji Przeglądu opowiedzą o wyzwaniach, z jakimi mierzą się w codziennym życiu osoby z niepełnosprawnościami.





Dlaczego warto być z nami w weekend?

-

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny,

-

Kino Elektronik

jest wolne od barier architektonicznych,

-

wybrane filmy posiadać będą rozwiązania dostępnościowe dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu,

-

panele przetłumaczymy na polski język migowy.





− Idea naszego Przeglądu znacznie wykracza poza projekcje seansów. Podczas wydarzenia poruszymy kwestie związane ze zwiększaniem dostępności kin oraz ułatwień, które czynią filmy przyjaznymi dla osób ze specjalnymi potrzebami. Naszym Przeglądem chcemy również dać przykład. Kino Elektronik jest wolne od barier architektonicznych. Wybrane filmy posiadać będą rozwiązania dostępnościowe dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Panele przetłumaczymy na polski język migowy – mówi Anna Czarkowska, koordynator ds. dostępności w PISF.





Na zakończenie przeglądu, w dniu 25 maja o godz. 20.00, w dyskusji na temat dostępności polskiego kina wezmą udział zaproszeni specjaliści i twórcy, a w wśród nich Aneta Wyrozębska z Centrum Rehabilitacji z Instytutu Tyflologicznego PZN. Opowie ona m.in. o tym, czym jest audiodeskrypcja dla osób niewidomych, a także jakie są zalety zastosowania aplikacji Kino Dostępne.





II Przegląd Kina Zaangażowanego organizowany w ramach kampanii „Kino? Idę w ciemno!” to wizytówka naszej akcji. To dowód, że kino potrafi budować wspólnotowość różnych ludzi, gdzie każdy może przeżywać filmowe emocje, niezależnie od swojej fizyczności czy sprawności. Wierzę, że trend, który wspólnie wyznaczamy, sprawi, że dostępność stanie się naprawdę sexy. Wspólnie z PISF otwieramy drzwi kina naprawdę szeroko! – podkreśla Adrian Now, ambasador kampanii pt. Kino? Idę w ciemno!







W programie II Przeglądu znalazły się produkcje pełnometrażowe, m.in. „Chce się żyć” Macieja Pieprzycy czy „Światłoczuła” Tadeusza Śliwy. Podobnie jak podczas pierwszej edycji wydarzenia, widowni zaprezentowane zostaną krótkie metraże autorstwa studentów szkół filmowych. Wszystkie filmy krótkometrażowe dostępne będą w aplikacji Kino Dostępne. Projekcje uzupełnią dyskusje z twórcami, debata pt. Kino dostępne, czyli jakie? oraz występy artystyczne. Co istotne, dla ułatwienia odbioru zaplanowanych seansów oraz wydarzeń, przygotowane zostaną rozwiązania dostępnościowe dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu.

II PRZEGLĄD KINA ZAANGAŻOWANEGO FILM BEZ BARIER

PROGRAM:

24 maja | sobota15.00 Rozpoczęcie II PRZEGLĄDU KINA ZAANGAŻOWANEGO:KONCERT STUDENTÓW WYDZIAŁU „KREACJI DŹWIĘKU” WARSZAWSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ!17.00 PISKLAKI , 84’ reż. Lidia Duda Film dostępny w aplikacji Kino dostępne.Po seansie spotkanie z twórcami filmu. Spotkanie tłumaczone na język PJM.20.00 IMAGINE , 105’ reż. Andrzej Jakimowski Film dostępny w aplikacji Kino dostępne25 maja | niedziela11.00 SKOŁOWANI , 107’ reż. Jan Macierewicz Film dostępny w aplikacji Kino dostępne13.00 Pokaz filmów krótkometrażowych studentów polskich szkół filmowych:JESTEM reż. Cezary Orłowski 20’ Film dostępny w aplikacji Kino dostępneSTAŚ reż. Jeremi Dobrzański, 12’ Film dostępny w aplikacji Kino dostępneSUKIENKA reż. Tadeusz Łysiak, 30’ Film dostępny w aplikacji Kino dostępneBLUE 52 reż. Katarzyna Stefańska, Klaudia Wysiadecka 10’ Film dostępny w aplikacji Kino dostępneSZUMY I FONIE reż. Piotr Krzysztof Kamiński, 15’ Film dostępny w aplikacji Kino dostępneTANDEM reż. Katarzyna Lewek, 6’ Film dostępny w aplikacji Kino dostępnePOŁĄCZENI reż. Aleksandra Maciejczyk, 20’ Film dostępny w aplikacji Kino dostępne15.00 CHCE SIĘ ŻYĆ reż. Maciej Pieprzyca, 112’(NAPISY, PĘTLA INDUKCYJNA)17.15-18.00 DEBATA: KINO DOSTĘPNE, CZYLI JAKIE?Rozmowa na temat kina dostępnego w dobie wzywań cywilizacyjnych: o potencjale, możliwościach technologicznych, rosnących potrzebach widowni i idei włączania tworzącej równoprawne szanse tak w odbiorze jak i w realizacji sztuki filmowej.Czy kinematografia naprawdę może być inkluzywna?Debata tłumaczona na PJM18.15 ŚWIATŁOCZUŁA reż. Tadeusz Śliwa, 93’ Film dostępny w aplikacji Kino dostępne20.00 Oficjalne zakończenie II PRZEGLĄDU KINA ZAANGAŻOWANEGOKoncert Patrycjusza KisłyDo zobaczenia!