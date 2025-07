"Poker Face" wrócił na SkyShowtime! Recenzja 2. sezonu

Recenzja serialu "Poker Face" sezon 2.

"Poker Face": Oceniamy dwa pierwsze odcinki 1. sezonu

Nowe odcinki obejrzał już dla nas Gabriel Krawczyk, który dzieli się swoimi wrażeniami w recenzji. Znajdziecie ją na karcie serialuDruga odsłona " Poker Face " wciąga w nowe intrygi kryminalne rozwiązywane niezawodnie przez Charlie ( Natasha Lyonne ) – detektywkę amatorkę, która ma wyjątkowy dar do wyczuwania kłamstwa."Czy to jej własna pomocna dłoń, czy raczej złośliwość losu? Nie wiadomo" – czytamy w. Zagadnienia kryminalne są jednak tylko tłem dla ciekawych interakcji z osobami, które w żadnym razie nie są zwykłe. "Niezależnie od tego, czy bohaterka trafia na gliniarza-influencera z krokodylem na smyczy, podaje piłki na baseballowym stadionie, poznaje maniaka heist movies, czy spróbuje uporać się z kłamstwami pięcioraczków", to właśnie te spotkania nadają serialowi wyjątkowy charakter.W recenzji przeczytacie też, że ta "zwariowana czarna komedia" może się stać inspiracją na życie – pełną uczciwości i otwartości na innych. Więcej szczegółów o nowych odcinkach znajdziesz wPoniżej możecie się przekonać, jak oceniliśmy dwa pierwsze odcinki 1. sezonu w 2023 roku.