"Minionki: Wejście Gru" nie trafią do kin w lipcu

Kolejny blockbuster stał się ofiarą pandemii koronawirusa. Należące do Universal Pictures studio Illumination poinformowało o tym, żenie trafią do kin w lipcu.Powodem tej decyzji jest poważna sytuacja we Francji. W związku z nią gigant w świecie animacji postanowił zamknąć znajdujące się w Paryżu studio Illumination Mac Guff. A to zaś oznacza, że nie uda się ukończyć na czas prac nad nowymiNa chwilę obecną nie wiadomo, kiedy będzie możliwe dokończenie filmu. Illumination nie podało też nawet orientacyjnej nowej daty premiery.