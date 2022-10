"Minionki: Wejście Gru" już na DVD i Blu-ray

Minionki powracają w kolejnej zwariowanej produkcji. " Wejście Gru " to pełna humoru opowieść o przyjaźni i akceptacji tego, kim się jest. Najchętniej oglądany w polskich kinach film tego roku (ponad 2,8 miliona widzów) zadebiutował na DVD i Blu-ray 13 października.Późniejszy pan zła – Gru , którego poznaliśmy w poprzednich filmach, ma teraz 12 lat, mieszka na przedmieściach i w piwnicy knuje swój plan zapanowania nad światem. Kiedy niesławna grupa złoczyńców, o nazwie "Straszliwa 6", pozbywa się swojego przywódcy, Gru próbuje wstąpić w jej szeregi. Niestety nie udaje się. Zamiast tego staje się jej śmiertelnym wrogiem i musi ratować się ucieczką. Całe szczęście pomagają mu w tym Minionki, które próbują opanować sztuki walki, aby go obronić. Gru w tej sytuacji odkrywa, że nawet źli ludzie czasem potrzebują przyjaciół.Minionki, które w ciągu ostatnich lat, począwszy od filmu " Jak ukraść Księżyc " z 2010 roku, stały się ikonami psot i złośliwości, teraz powracają w piątym pełnometrażowym filmie, który zachwyca publiczność na całym świecie. " Minionki: Wejście Gru " to opowieść jeszcze bardziej emocjonująca niż wszystkie poprzednie części razem wzięte! To również okazja do przedstawienia nowego bohatera. Otto, który zasila grupę Minionków (Kevina, Stuarta i Boba), jako postać zupełnie inna od pozostałych.– mówi reżyser filmu Kyle Balda Wejście Gru " na wielu poziomach przenosi Minionki na zupełnie nowy grunt, ale również w nowe czasy: lata 70. XX wieku. Ta dekada stała się dla twórców prawdziwą kopalnią diamentów jeśli chodzi o odkrycia muzyczne, modowe i popkulturowe.– mówi Balda Szczególnie jeden aspekt popkultury lat 70. dał okazję do przeniesienia akcji " Wejścia Gru " na poziom niespotykany wcześniej w żadnym innym filmie studia Illumination.– tłumaczy dalej Balda Nade wszystko jednak nowy film z Minionkami to kolejna zwariowana produkcja o mocy przyjaźni. Kiedy na początku filmu marzeniem Gru jest zostać członkiem znakomitego zespołu czarnych charakterów, a ci go odrzucają, on mści się na nich i staje się ich największym wrogiem. Gru jest żądny wszystkich wielkich rzeczy, o których marzy każdy złoczyńca, ale to czego naprawdę mu brakowało i to, co w nieoczekiwany sposób otrzymuje, to poczucie przynależności i przyjaźni, które dają mu Kevin, Stuart, Bob i Otto.Film " Minionki: Wejście Gru " zadebiutował w kinach 1 lipca, w Polsce obejrzało go ponad 2,8 miliona widzów. 13 października ukazał się na DVD i Blu-ray™.Dodatki specjalne w wydaniach DVD i BLU-RAY™ – DWA MINIFILMY:Więcej informacji o premierach DVD i Blu-ray na profilu: