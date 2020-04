Koronawirus: "Minionki: Wejście Gru" w kinach rok później!

Universal jest kolejną hollywoodzką wytwórnią, która dokonała radykalnych zmian w kalendarzu premier. Jedną z nich jest przesunięcie aż o rok wejścia do kin filmu. Obraz trafi na duże ekrany w lipcu 2021 roku.Przypomnijmy, że decyzja o kasacji premiery nowychzapadła przed dwoma tygodniami, kiedy stanęła praca w paryskim studiu Illumination Mac Guff. To tam kończono animację. Ponieważ nie wiadomo, kiedy studio zostanie ponownie otwarte, Universal musiało podjąć radykalną decyzję.Przy okazji zmianie uległa premiera animacji. To ona miała trafić do kin latem 2021 roku. Teraz Universal planuje, że zobaczymy ją na Boże Narodzenie 2021 roku.W grudniu 2021 roku do kin miał wejść musical. Ta premiera została jednak wykreślona bez podawania nowej daty. Można się spodziewać, że adaptację słynnego broadwayowskiego przedstawienia zobaczymy w 2022 roku.