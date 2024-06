ChatGPT 4.0 napisał scenariusz filmu. Jego premiera została właśnie odwołana

Premiera filmu napisanego przez ChatGPT 4.0 odwołana

Zwiastun filmu "The Last Screenwriter"

Do premiery filmu jednak nie dojdzie. Kiedy informacja o tym wydarzeniu trafiła do opinii publicznej, kino zostało zalane mailami wyrażającymi sprzeciw i oburzenie. Władze kina ugięły się pod naporem maili i zdecydowały siępublikując oświadczenie o następującej treści:to historia uznanego scenarzysty, którego świat zatrzęsie się w posadach, kiedy na jego drodze stanie system sztucznej inteligencji wyspecjalizowany w pisaniu scenariuszy. Okazuje się, że AI nie tylko dorównuje umiejętnościami bohaterowi, ale też wykracza poza jego umiejętności empatii i zrozumienia ludzkich emocji.Scenariusz filmu napisał. Za reżyserię odpowiada Peter Luisi (" Nagusy "). W głównej roli wystąpił Nicholas Pople Reżyser określa film jako eksperyment, który ma zachęcić do dyskusji. Twierdzi również, że atak na kino i twórców wynika z braku zrozumienia procesu twórczego. Gdyby ludzie poznali kulisy realizacji oraz motywację przyświecającą autorom filmu, to z całą pewnością nie potępiliby projektu.