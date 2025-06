"Indiana Jones". Lucasfilm planuje reboot!

Lucasfilm da czas fanom, by zapomnieli o Indym

Zwiastun filmu "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia"

Jak twierdzi The DisInsider, mimo słabego wynikuw Lucasfilm wciąż wierzą w potencjał tej serii. Jednak jej przyszłość nie jest już związana z osobą Harrisona Forda Z tego też powodu studio na razie odkłada markę na bok. Za jakiś czas wróci do niej, by zrobić. The DisInsider sugeruje, że żadnych oficjalnych informacji nie należy spodziewać się przed przyszłoroczną imprezą D23 Expo. Indiana Jones to tak naprawdę dr Henry Walton Jones Jr. Postać stworzył George Lucas . Na dużym ekranie debiutował w filmie, gdzie poznaliśmy go jako brawurowego archeologa i poszukiwacza skarbów działającego w latach 30. XX wieku. Jego znakami rozpoznawczymi stały się: fedora, bicz, skórzana kurtka i rewolwer.Najbardziej znanym odtwórcą roli Indy'ego jest Harrison Ford . Jednak w10-letniego bohatera grał Corey Carrier , a 16-letniego – Sean Patrick Flanery . Z tego serialu dowiedzieliśmy się także, że Indy dożył co najmniej 93 lat, bo w tak sędziwego Indy'ego wcielił się George Hall z 2023 roku pozostaje ostatnim (póki co) filmem. W przeciwieństwie do wcześniejszych obrazów, które wyreżyserował Steven Spielberg , ten nakręcił James Mangold . Gigantyczny budżet oraz złe przyjęcie przez fanów sprawiły, że była to jedna z najbardziej dotkliwych porażek finansowych Lucasfilm w historii.Marka jest jednak ostatnio na fali wznoszącej, a to za sprawą ubiegłorocznej gry wideo, która okazała się sukcesem.