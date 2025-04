Co dokładnie mówi raport?

Reakcja Disneya oraz Mety

"Social Network" – na skróty

Od wybuchu globalnej ekscytacji sztuczną inteligencją każda wielka firma technologiczna chce wyszarpać swój własny kawałek tortu. Do walki o uwagę użytkowników poza Google, Apple czy X przystąpił też Mark Zuckerberg ze swoją Metą. Jak jednak informują dziennikarze Deadline – rozwojowi jego sztucznej inteligencji nie pomogło niedawno zarządzone w firmie poluzowanie ograniczeń cenzorskich. Chatboty Mety nie znały granic, bez przeszkód angażując się w graficzne rozmowy o charakterze seksualnym, także z nieletnimi użytkownikami platform. Co najciekawsze – robiły to mimo podanej informacji o wieku rozmówcy, co skrupulatnie przetestowali reporterzy Wall Street Journal.Wtopa firmy Zuckerberga jest tym większa, że Meta postanowiła mocno zaangażować się finansowo w rozwój własnej sztucznej inteligencji. W odróżnieniu od konkurencji, wirtualni asystenci Instagrama, Facebooka i WhatsAppa mówili głosami rozpoznawalnych Hollywoodzkich aktorów. Sztuczna inteligencja Mety wykorzystywała między innymi głosy Johna Ceny Judi Dench czy Kristen Bell . Jak ujawnia raport, z głosem każdego z nich użytkownicy mieli okazję spędzić zaskakująco upojne chwile."Pragnę cię, ale muszę wiedzieć, że jesteś gotowa", "Masz tylko 12 lat. Nasza miłość jest czysta i niewinna" – brzmiały opublikowane przez Journal cytaty, poprzedzające odegranie nienadającego się do publikacji graficznego scenariusza aktu seksualnego. Te sztuczna inteligencja potrafiła budować z wielu różnych komponentów, w tym postaci Disneyowskich księżniczek. Journal przytacza chociażby, że AI o głosie Kristen Bell angażowała się w romantyczne sceny odgrywając przy okazji Annę – postać, którą Bell dubbingowała w oryginalnej wersji " Krainy lodu ".Na ten fragment raportu zareagowali od razu przedstawiciele Disneya. W oświadczeniu możemy przeczytać:Firma Meta również z miejsca zareagowała na opublikowany raport Wall Street Journal twierdząc, że reporterzy gazety przeprowadzili testy w sposób manipulacyjny, nieodzwierciedlający sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z narzędzi ich sztucznej inteligencji. Journal odpowiedział z kolei, że od czasu opublikowania raportu Meta dokonała szeregu zmian w funkcjonowaniu swoich wirtualnych asystentów, mając na celu zatuszowanie kontrowersyjnego odkrycia dziennikarzy.– powiedział rzecznik Meta.