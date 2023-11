Kręcenie filmów w jakości kinowej może być dużo tańsze z Allegro Black Weeks

Promocyjne oferty Allegro Black Weeks

Nowy tydzień przynosi nowe promocyjne oferty. Promocje sięgające nawet do 50% procent potrwają do 30 listopada, ale bądźcie czujni, żeby nie przegapić najciekawszych ogłoszeń, które znikają w ekspresowym tempie. Poniżej znajdziecie przykłady promocji w takich kategoriach, jak zabawki i elektronika, w tym na iPhone'a 14, którym można kręcić profesjonalne filmy w kinowej jakości.znajdziecie również m.in. kosmetyki, odzież, obuwie i dodatki.Aby skorzystać z najbardziej atrakcyjnych ofert podczas, warto użyć aplikacji Allegro. Możecie otrzymać kupon w wysokości 10 zł za zainstalowanie aplikacji i kolejne 10 zł za dokonanie pierwszego zakupu za jej pośrednictwem. Dodatkowo, podczas festiwalu możecie zdobyć aż 30 Monet, jeśli wydacie minimum 500 zł na produkty oznaczone jako "Black Weeks"*. Jeszcze więcej korzyści czeka na użytkowników Allegro Smart! Tylko w aplikacji zyskacie dostęp do codziennych ofert z Shakera, przecenionych o co najmniej 50%, w tym jednej oferty dziennie za 1 zł!Poniżej przygotowaliśmy dla Was przykładowe promocyjne oferty, które znajdziecie na Allegro w ramachjuż dziś! Nasze kolejne propozycje znajdziecie na Filmwebie w kolejnych dniach. Trzymamy dla Was rękę na pulsie.Model iPhone'a z 2022 roku ma cztery razy większą rozdzielczość, co oznacza olbrzymie możliwości kadrowania i wysoką jakość detali. Podobnie imponującymi parametrami może się poszczyć tryb filmowy, rejestrujący wideo w 24 klatkach na sekundę w jakości 4K HDR. Nagrane w domu filmiki można więc śmiało pokazywać nawet na wielkim kinowym ekranie. W ten sposób podręczny telefon stał się narzędziem, którym można kręcić profesjonalne filmy. Jako ciekawostka – głębię ostrości da się w nich ustawić nawet po nakręceniu wideo. Ten iPhone może Ci także uratować życie, dzwoniąc samodzielnie na numer alarmowy w razie rozpoznania poważnego wypadku samochodowego. Co więcej, to urządzenie, które jest nie tylko inteligentne, ale też trwałe: jest wodoodporne, zbudowane z chirurgicznej stali nierdzewnej i pokryte warstwą Ceramic Shield. Wszystkie parametry sprawdziciePrawdziwym rowerzystom zima nie przeszkadza w jeździe. A nawet jeśli odstawiliście swoje dwa kółka do garażu, już teraz możecie uzbroić się w licznik z GPS-em w promocyjnej cenie. To urządzenie posiada szereg funkcji przydatnych podczas treningu na trasie. Za jego pomocą można śledzić swoje postępy i poznać maksymalny pułap tlenowy, czas regeneracji oraz obciążenie treningowe, a także określić swój stan wytrenowania. Takie dane pomagają w ustaleniu intensywności wysiłku i sprawdzeniu, ile jeszcze trzeba z siebie dać. Licznik można skonfigurować ze swoim telefonem i odbierać na nim wiadomości, powiadomienia i maile. Jest też odporny na najtrudniejsze warunki pogodowe – zakres jego wytrzymałości sięga od -20C do +50C. Nawet najbardziej mordercza temperatura nie powinna więc być przeszkodą na drodze do kolejnego treningu. SprawdźcieJabra Elite 8 uznawane są za jedne z najlepszych słuchawek bezprzewodowych – dobrze leżą w uchu i są chwalone za wysoką jakość dźwięku. Sprawdzają się zarówno do słuchania muzyki, podcastów, ulubionych nagrań, jak i do prowadzenia rozmów (prosty sposób na odbieranie i kończenie połączeń) nawet w trudnych warunkach (w tym podczas jazdy na rowerze) za sprawą redukcji szumów. Można ich także używać podczas aktywności sportowych nawet na deszczu – są wodo- i pyłoodporne. Już 5 minut ładowania wystarczy na godzinę pracy. Najważniejsze parametry dostępne są w ogłoszeniuNoktowizor to narzędzie, które docenią zarówno osoby chcące zadbać o bezpieczeństwo i ochronę swojego otoczenia, jak i miłośnicy przygód. Za jego pomocą można na przykład obserwować nocny tryb życia zwierząt. Zasięg widoczności sięga od 350 do 800 metrów, a w świetle dziennym jest jeszcze większy – za pomocą lornetki można dostrzec obiekty znajdujące się nawet półtora kilometra dalej i to w jakości HD. Urządzenie posiada tryb nagrywania i możliwość robienia zdjęć, które w łatwy sposób za pomocą kabla można przerzucić na komputer. Lornetka zasilana jest dwoma bateriami i możne ją ładować za pomocą powerbenka. Szczegółowe parametry dostępne sąNawet jeśli nie słyszeliście o " Psim Patrolu ", to dzieci, dla których szukacie prezentu, na pewno go znają. To kanadyjsko-amerykański serial animowany o przygodach siedmiu szczeniąt (Chase, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma, Skye, Everest), którym przewodzi dziesięcioletni chłopiec o imieniu Ryder. I dokładnie taka ciężarówka pojawiła się w serialu. Samochód posiada 8 ruchomych kół, kabinę z dwoma miejscami, podnoszony dach kabiny oraz ruchomy chwytak do przenoszenia przedmiotów. W pojeździe jest miejsce na kłody i inne ciężary. Ramię podnośnika wysuwa się i obraca o 360 stopni. Piesek zawiadujący załadunkiem i rozładunkiem kłód to Al, najnowszy szczeniak w drużynie. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci od trzeciego roku życia. Ofertę znajdziecie