Allegro zaprasza do strefy relaksu i zabawy na 28. Pol'and'Rock Festival

28. Pol'and'Rock Festival – festiwal muzyczny organizowany przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – rusza już w przyszłym tygodniu (4-6 sierpnia). Jego uczestnicy tradycyjnie będą mogli odwiedzić strefę Allegro, która w tym roku otrzymała nazwę "Podwórko Allegro". Miłośnicy muzyki znajdą tu nie tylko miejsce na relaks oraz idealny punkt widokowy na panoramę miasteczka festiwalowego, ale i wiele ciekawych atrakcji z nagrodami.Od lat strefa Allegro w kształcie wielkiego koła młyńskiego to znak rozpoznawczy Festiwalu Pol'and'Rock 2022. Przybyli na niego fani rocka znajdą tu cień dający oddech przed upałem, leżaki na chwilę odpoczynku, a także tężnię solankową z kojącą mgiełką. A to wciąż nie wszystko."Podwórko Allegro" oferuje również możliwość pogrania w wielkoformatowe wersje Twistera, szachów, chińczyka czy żabek. Spragnieni rywalizacji uczestnicy mogą natomiast wziąć udział w meczu siatkówki plażowej czy przeciąganiu liny i zgarnąć nagrody przygotowane przez Allegro Lokalnie. Na najmłodszych czekać będzie specjalna strefa dla dzieci. Nie zabraknie również automatów One Box by Allegro, które będą kryły w sobie gadżety, m.in. takie jak: frisbee, skakanki czy powerbanki.Allegro wspiera Finały WOŚP od początku swojego istnienia. 22 lata współpracy przełożyły się na niemal 148 mln złotych przekazanych na konto Fundacji WOŚP.Tegoroczna edycja Festiwalu Pol'and'Rock 2022 odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia tym razem na terenie dawnego lotniska wojskowego w Broczynie koło Czaplinka (woj. Zachodniopomorskie). Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne i niebiletowane.