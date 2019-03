Apple Arcade to odpowiedź Apple na Xbox Game Pass

Podczas konferencji "It's Show Time" Apple zaprezentowało nie tylko swoją usługę VOD, o której możecie przeczytać więcej w tym newsie , ale i coś dla graczy lubiących pograć w coś więcej, aniżeli tylko strzelanie ptakami do świń.Za stałą, miesięczną opłatę otrzymamy dostęp do katalogu ponad 100 gier "premium" pozbawionych mikrotransakcji i reklam. Każdą z gier będzie można uruchomić na urządzeniach z iOS (iPhone, iPad), tvOS (Apple TV) lub macOS (MacBook, iMac, Mac Pro, Mac Mini), a postęp pomiędzy nimi będzie się synchronizował dzięki chmurze Apple. Co ważne, gry nie będą strimowane z sieci, a każdą z nich będziemy pobierać na urządzenia, dzięki czemu bez problemu będziemy mogli grać nie mając dostępu do internetu. Dodatkowo, abonament ma obejmować Chmurę Rodzinną iCloud i każdy z członków rodziny będzie mógł grać w te tytuły na swoich urządzeniach. Poniżej znajdziecie wideo zapowiadające usługę i pracujących przy niej deweloperów, a także krótką pokazówkę nadciągających gier.