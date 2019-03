Platforma Apple'a oficjalnie ogłoszona

W poniedziałek Apple podzielił się swoimi nowymi technologicznymi pomysłami, którymi spróbuje zawojować świat w tym roku. Wśród nich była też prezentacja dotycząca nowej platformy streamingowej. Niestety ta część mogła rozczarować osoby liczące na poznanie szczegółów konkurencji Netfliksa i Disneya.Koncern bowiem nie miał zbyt wiele nowego do powiedzenia w temacie. Większość z tego, co szumnie wczoraj pokazano, było już wiadomo dużo wcześniej. Z nowych szczegółów wiemy, że nowa usługa ma nosić nazwę Apple TV+ (czy zbieżność z nazwą Disney+ jest czysto przypadkowa?). Wiemy też, że zadebiutuje jesienią.Apple nie odpowiedział jednak na razie na pytanie o to, ile będzie kosztować nowa usługa. Nie znamy też szczegółów jej funkcjonowania.Apple nie był też skory do dzielenia się swoimi planami produkcyjnymi. Podczas prezentacji wspomniano o projektach, o których świat wie już od dłuższego czasu. Wśród nich są: serial-antologia produkcji Spielberga czyŻaden z tytułów nie był połączony z prezentacją wideo. Apple pokazał tylko jeden klip, w którym znalazły się skromne urywki z tego, co jesienią zobaczymy. Klip znajdziecie poniżej: