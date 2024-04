"Neuromancer". Gwiazda ekranizacji wybrana!

Apple szykuje "Neuromancera"

Tym samym Apple sięga po aktora, którego miało już szansę poznać. Callum Turner był bowiem jedną z gwiazd wojennego serialu studia " Władcy przestworzy ".Akcjarozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Książka opowiada historię Case'a, hakera spędzającego większą część czasu w cyberprzestrzeni, który zajmuje się kradzieżą danych. Pewnego dnia chłopak zostaje schwytany i pozbawiony możliwości dostępu do sieci. Po jakimś czasie pojawia się u niego tajemniczy zleceniodawca o nazwisku Wintermute, który umożliwia mu powrót do cyberprzestrzeni i przyjmuje go w poczet swojej grupy hakerów. Ich zadaniem jest infiltracja ogromnych korporacji.Apple zdecydował się, że powieść zostanie zrealizowana w formie 10-odcinkowego serialu. Jego twórcami są Graham Roland (scenarzysta takich popularnych seriali jak " Skazany na śmierć ", " Fringe " i " Zagubieni ") oraz J.D. Dillard (reżyser filmu " Towarzysze broni "). Ten ostatni nakręci także odcinek pilotowy.