"Fundacja": zdjęcia do trzeciego sezonu serialu Apple TV+ powstają w Polsce

O serialu "Fundacja"

TOP: zagraniczne produkcje kręcone w Polsce

Jak podaje katolicki portal Stacja 7, część zdjęć do trzeciego sezonu serialu " Fundacja " zostanie zrealizowana w Polsce. Materiał powstaje m.in. w Warszawie – w Świątyni Opatrzności Bożej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Historii Polski – oraz miejscowości Izabelin.Świątynia Opatrzności Bożej wydała zezwolenie na realizację materiału w zamian za sfinansowanie instalacji wytwarzającej zieloną energię. Przyczyni się ona do znacznego obniżenia kosztów ogrzewania świątyni. Aktualnie trwają przygotowania do zdjęć. Mają one ruszyć już w najbliższą niedzielę i potrwają do 13 kwietnia.– powiedział Marek Drabik, pełnomocnik zarządu Centrum Opatrzności Bożej. Fundacja " to adaptacja bestsellerowego cyklu powieści autorstwa Isaaca Asimova . Opowiada o grupie wyrzutków, którzy muszą odbudować cywilizację i ocalić ludzkość w obliczu upadku Imperium Galaktycznego. Serial zadebiutował na Apple TV+ w 2021 roku. Aktualnie trwa produkcja trzeciego sezonu. Data premiery nowych odcinków nie jest na razie znana. W rolach głównych Lee Pace