Camila Morrone i Adam DiMarco jaka para młoda w serialu grozy? To nowe dzieło twórców "Stranger Things"

Główną rolę kobiecą negocjuje Camila Morrone znana z serialu " Daisy Jones & The Six ", za który otrzymała nominację do nagrody Emmy. Ostatnio mogliśmy ją również oglądać w " Słodkim przekręcie " w reżyserii Keira O’Donnella . Jej ekranowym partnerem będzie najprawdopodobniej Adam DiMarco , który ostatnio wcielał się w Albiego w drugim sezonie " Białego Lotosu ". Już wkrótce zobaczymy go także w serialu Prime Video "Overcompensating".Akcja "Something Very Bad Is Going To Happen" będzie rozgrywała się na weselu, które nie idzie nie po myśli pary młodej ( Morrone DiMarco ). Jak obiecują bracia Duffer , historia ma być "pokręcona, przerażająca i zabawna taka jak Haley".Zdjęcia do piątego i sezonu " Stranger Things " jeszcze trwają, a finał historii pojawi się na Netliksie dopiero w przyszłym roku. Przypomnijmy sobie nastrój, w jaki wprowadzają nas bracia Duffer, i odświeżmy wydarzenia z Hawkins z poprzedniego sezonu: