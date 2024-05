"Nocny recepcjonista" powraca. Kto w obsadzie?

"Nocny recepcjonista": Diego Calva i Camila Morrone w obsadzie

Diego Calva ostatnio widziany w filmie "

ostatnio widziany w filmie " Babilon

Camila Morrone nominowana do Emmy za rolę w serialu "

nominowana do Emmy za rolę w serialu " Daisy Jones and the Six

Spot serialu "Nocny recepcjonista"

Pierwszy sezon serialupowstał na bazie książkipod tym samym tytułem.Przedstawia losy byłego brytyjskiego żołnierza Jonathana Pine'a (), który został zrekrutowany przez agentkę wywiadu Angelę Burr do infiltracji najbliższego otoczenia międzynarodowego biznesmena Richarda Onslowa Ropera i unieszkodliwienia zorganizowanego przez niego sojuszu kręgów szpiegowskich i grupy handlarzy bronią. Aby dostać się do serca ogromnego imperium Ropera, Pine musi stawić czoła pełnym podejrzliwości pytaniom skorumpowanego szefa jego sztabu, majora Corkorana oraz urokowi pięknej dziewczyny biznesmena Jed. Aby dokonać tego co słuszne, Pine musi najpierw sam stać się przestępcą.Akcja drugiego sezonu rozgrywać się będzie 8 lat później. W obsadzie ponownie pojawi się Tom Hiddleston . Jego partnerami na planie będą: Elizabeth Debicki najpewniej do serialu nie wróci. Z kolei Hugh Laurie będzie jednym z producentów wykonawczych.Szczegóły fabuły nie są znane. Pracuje nad nią nadzoruje twórca serialu. Za reżyserię odpowiadać będzie Georgi Banks-Davies (" Paper Girls ").