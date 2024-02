"Venom 3" niezagrożony mimo porażki "Madame Web". Nowa aktorka w obsadzie

Clark Backo spotka Venoma

ma trafić do kin już za dziewięć miesięcy, a tymczasem wciąż dowiadujemy się o angażu kolejnych osób. Portal Variety podaje, że w filmie wystąpi Clark Backo Niestety nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących jej angażu. Nie wiemy więc, kogo zagra.W ogóle Sony stara się trzymać projekt w ścisłej tajemnicy i de facto nie wiemy o nim nic poza tym, że powstaje. Oczywiście jego gwiazdą jest ponownie Tom Hardy . Gra on nowojorskiego reportera, który dzięki tytułowemu kosmicznemu symbiontowi zyskuje supermoce. Wynaturzony, żarłoczny i agresywny Venom próbuje początkowo przejąć całkowicie kontrolę nad ciałem Brocka . Z czasem bohaterowie uczą się jednak koegzystować i razem walczą ze złoczyńcami.miał pierwotnie trafić do kin w lipcu 2024 roku. Ze względu na strajk aktorów nie udało się dotrzymać tego terminu. Aktualna amerykańska data premiery to 8 listopada 2024 roku. Clark Backo to aktorka, którą możecie oglądać w serialu Apple'aPrzypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?