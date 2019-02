Finn, Poe, Qi'Ra i Lando dostaną własne seriale?

3 2 1



Właśnie zakończyły się zdjęcia do pierwszego aktorskiego serialu Disneya osadzonego w świecie "Gwiezdnych wojen", a już słychać, że jest to zaledwie kropla w morzu projektów, które powstaną na potrzeby platformy Disney+. Jeśli wierzyć We Got This Covered, w Lucasfilm rozpoczęły się prace nad całą masą seriali gwiezdnowojennych.Według portalu na Disney+ zobaczymy przygody dwójki postaci wprowadzonych w. Są to bohaterowie ruchu oporu Finn i Poe Dameron. Na swoje seriale może też liczyć dwoje bohaterów z: Qi'Ra i Lando Calrissian.We Got This Covered zastrzega jednak, że wszystkie te projekty są na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Nie można więc zagwarantować, że trafią do produkcji. Nie wiadomo też póki co, czy będą to projekty aktorskie czy też animowane oraz jaki udział w nich będą mieli odtwórcy tych ról w widowiskach kinowych.Jak jednak wyraźnie widać, Disney planuje potraktować "Gwiezdne wojny" dokładnie tak samo, jak kinowe uniwersum Marvela i na potrzeby swojej platformy przygotuje całą masę spin-offów. Na co zresztą powinniśmy być już gotowi. Jakiś czas temu pojawiły się bowiem doniesienia o tym, że na Disney+ zobaczymy serialowe przygody Cassiana Andora, postaci znanej z