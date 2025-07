"Helldivers 2" na Xbox. Tego samego dnia co "Gears of War: Reloaded"

"Helldivers 2" na Xbox. Co trzeba wiedzieć?

Zwiastun gry "Helldivers 2"

Decyzja o tym, żetrafi na Xbox została przyjęta z zaskoczeniem i zdziwieniem. Jednak największe zdziwienie wywołała data premiery na tej konsoli. OtóżDruga ważna rzecz:. Zostało to potwierdzone przez przedstawicieli Arrowhead na oficjalnym Discordzie gry. Zatem nawet osoby posiadające tę usługę będą musiały zapłacić normalnie. Do wyboru są dwie wersje gry: wydanie standardowe oraz Super Citizen Edition.Dla osób, które kupią grę w przedsprzedaży niezależnie od wersji przygotowano dodatek w postaci trzech zestawów zbroi: TR-7 Ambassador of the Brand, TR-62 Knight i TR-9 Cavalier of Democracy. Osoby, które kupią w przedsprzedaży Super Citizen Edition mogą liczyć na jeszcze więcej dodatkowych zbroi, broni i tokenów na start.