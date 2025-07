Wracamy do świata "Cyberpunk: Edgerunners"!

"Cyberpunk: Edgerunners II" ogłoszone. Czego możemy się spodziewać?

Zwiastun serialu "Cyberpunk: Edgerunners"

był serialem anime rozgrywającym się w tym samym świecie co gra. Projekt powstał we współpracy ze studiem Trigger i był emitowany na platformie Netflix.Oryginał był opowieścią o dzieciaku z ulicy próbującym przetrwać w mieście przyszłości ogarniętym obsesją na punkcie technologii i modyfikacji ciała. Aby przeżyć, stawia wszystko na jedną kartę i postanawia zostać edgerunnerem, czyli jednym z nielegalnie działających najemników zwanych cyberpunkami.Zapowiedziany na Anime ExpoZa reżyserięodpowiadać będzie, dla którego będzie to debiut w tej roli. Pracował on jednak nad pierwszą częścią. Scenarzystą jest, który tak mówi o projekcie:Nowe anime również będzie miało swoją premierę na platformie Netflix.