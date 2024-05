Gra "Just Cause" trafi do kin. Za kamerą reżyser "Blue Beetle"

Ángel Manuel Soto reżyserem "Just Cause"

"Just Cause". Długa droga gry do kin

Zwiastun gry "Just Cause 4"

Studio kuje żelazo, póki gorące i już ma wybranego reżysera filmowego. Został nim, który ma na swoim koncie widowiskoWśród producentów filmu znalazł się, czyli specjalista od kina akcji. Jako reżyser możecie go znać z takich obrazów jak tegorocznyczyz 2022 roku.Producentami są również członkowie zespołu Story Kitchen, które ma na swoim koncie cykl filmowyinspirowany grami wideo.Na chwilę obecną nie wiadomo nic o fabule filmu.Pierwszezadebiutowało na rynku w 2006 roku. Tytuł pochodzi od nazwy operacji wojskowej przeprowadzonej przez Amerykanów w Panamie. Bohaterem serii jest, tajny agent CIA o kryptonimie Skorpion, który przy użyciu sprytu, siły mięśni i nowoczesnych gadżetów walczy o obalenie wrogich Ameryce reżimów.Niemal od momentu debiutu gra przykuła uwagę filmowców. Przez ponad dekadę ekranizacji próbowało dokonać studio Constantin Film. Kilka lat temu wydało się, że uda się, bo reżyserem został Brad Peyton , a kandydatem do głównej roli był Jason Momoa Co ciekawe, jednej z ostatnich prób przygotowania scenariusza dla Constantin Film podjął się Derek Kolstad , czyli scenarzysta pierwszego " Johna Wicka ", którego współreżyserem był właśnie David Leitch