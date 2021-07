Tutaj nie budujemy żadnego imperium, legalnego czy nie, ale tylko i wyłącznie rozwalamy. Cała seria " Just Cause " to istny pean ku czci radosnej destrukcji, gdzie zabawa polega na tym, że co znajduje się w zasięgu naszych oczu, to możemy to zniszczyć lub wykorzystać. Tyczy się to także funkcjonalności pojazdów i broni, czyli: da się tu wszystkim pojeździć i ze wszystkiego postrzelać.