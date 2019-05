Studio odpowiedzialne za "Resident Evil" nakręci "Just Cause"

Jak bumerang wraca pomysł realizacji filmu na podstawie cyklu gier wideo. Teraz swoich sił spróbuje niemieckie studio Constantin Film, które ma już na swoim koncie serięinspirowaną równie popularnymi grami.Studio chce, żeby zdjęcia do filmu rozpoczęły się już w przyszłym roku. Dlatego też wkrótce powinniśmy poznać nazwisko reżysera projektu. A tymczasem ogłoszono, że scenariusz napisze Derek Kolstad , współautor fabuł cyklu "John Wick". Będzie on również jednym z producentów całości.Tytuł gier pochodzi od nazwy operacji wojskowej przeprowadzonej przez Amerykanów w Panamie. Bohaterem serii jest Rico Rodriguez, tajny agent CIA o kryptonimie Skorpion, który przy użyciu sprytu, siły mięśni i nowoczesnych gadżetów walczy o obalenie wrogich Ameryce reżimów.O planach filmowej adaptacji mówi się w Hollywood od ponad dekady. Po raz ostatni pisaliśmy o nich dwa lata temu. Wtedy do głównej roli wskazywano Jasona Momoę , a za kamerą miał stanąć Brad Peyton . Sugerowano wówczas, że inspiracją dla fabuły będzie trzecia część growego cyklu.