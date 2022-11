Ice Cube stracił 9 milionów. Co szczepionka na COVID-19 ma z tym wspólnego?

9 milionów dolarów, których nie dostał Ice Cube

W 2021 roku Ice Cube miał trafić na plan komedii " Oh Hell No ". Tak się jednak nie stało, ponieważ aktor odmówił przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19. Teraz, w podcaście "Million Dollaz Worth of Game" ujawnił, ile go kosztowała ta decyzja. Ice Cube ujawnił, że miał otrzymać 9 milionów dolarów za udział w komedii " Oh Hell No ". Kiedy jednak dowiedział się, że obowiązkowe jest szczepienie przeciwko COVID-19, stracił te pieniądze, ponieważ odmówił przyjęcia zastrzyku. I choć po roku utrata milionów wciąż go boli, to zdania o szczepionce nie zmienił.Tak mówił o całej sprawie w podcaście "Million Dollaz Worth of Game":Potem wyjaśnił jeszcze, że: Oh Hell No " to opowieść o Shermanie oraz Willu, wieloletnich przyjaciołach, których relacja zostaje wystawiona na poważną próbę. Otóż Sherman zakochuje się w mamie swojego kumpla i ani myśli poświęcać tej miłości na ołtarzu przyjaźni. Tymczasem Will zrobi wszystko, by przerwać ich sielankę. Ice Cube miał być jedną z gwiazd produkcji. Drugą został Jack Black . Rapper/aktor dołączył do obsady w czerwcu 2021 roku. Zdjęcia miały ruszyć zimą na Hawajach. Oh Hell No " to drugi projekt, jaki porzucił w tamtym czasie Ice Cube . Aktor zrezygnował też z występu w bokserskim dramacie "Flint Strong" - nie wiadomo, z jakich powodów.W trakcie pandemii gwiazdor aktywnie promował noszenie masek i testowanie się na obecność COVID-19.