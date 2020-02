Ice Cube w fabularnej wersji dokumentu o olimpijskiej bokserce

) dołączył do obsady filmu. Będzie to fabuła inspirowana dokumentem z 2015 roku pod tytułemOba filmy opowiadać będą o 17-letniej Claressie Shields z Filnt w stanie Michigan, która marzyła o zdobyciu złotego medalu jako pierwsza kobieta-bokser. Udało jej się to na Igrzyskach w Londynie, na których kobiety po raz pierwszy rywalizowały w boksie (cztery lata później również triumfowała, oba medale zdobyła w wadze średniej). Cube wcieli się w trenera Shields Jason Crutchfielda. W głównej roli wystąpi Ryan Destiny . Scenariusz napisał Barry Jenkins ).będzie reżyserskim debiutem operatorki Rachel Morrison ).