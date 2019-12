Informacja o zmianie regulaminu Filmweb.pl

Zmianie ulegną następujące przepisy Regulaminu:1. Art. 4 ust. 3 pkt c) Regulaminu otrzyma następujące brzmienie:"c) udostępnia usługę importu do Serwisu lub publikacji w Serwisie (w ramach własnego profilu Użytkownika Zarejestrowanego) danych zgromadzonych w ramach własnych profili Użytkownika w innych serwisach, w szczególności określonych w treści art. 5 ust. 2 Regulaminu danych osobowych oraz danych o aktywnościach Użytkownika Zarejestrowanego (w zakresie poziomu prywatności ustawionego zgodnie z wyborem Użytkownika Zarejestrowanego)."2. Art. 5 ust. 4 Regulaminu otrzyma następujące brzmienie:"4. Administratorem danych osobowych jest Filmweb sp. z o.o., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi."3. Art. 5 ust. 11 Regulaminu otrzyma następujące brzmienie:"11. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody w tym zakresie dane osobowe określone w treści ust. 2 powyżej będą przetwarzanie przez Administratora w celach marketingowych lub wykorzystywane w celu wysyłania za ich pośrednictwem treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego partnerów."4. W art. 5 ust. 1 oraz art. 5 ust. 5 Regulaminu sformułowanie "Polityce Ochrony Prywatności" zastępuje się sformułowaniem "Polityce Prywatności".5. Art.11 ust. 5 Regulaminu otrzyma następujące brzmienie:"5. Administrator, na warunkach opisanych poniżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu."6. Art.11 ust. 6 Regulaminu otrzyma następujące brzmienie:"6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez opublikowanie na stronie www Serwisu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem."7. Załącznik Nr 1 do Regulaminu (Polityka Prywatności) otrzyma nowe brzmienie w następującym zakresie:a) fragment:"Kto jest Administratorem Państwa danych?Administratorem bazy danych jest Filmweb Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000055432, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521 31 69 346 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN. Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Administrator przestrzega postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności wypełniając obowiązki z niej wynikające i umożliwiając Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach w/w ustawy."uzyska brzmienie następujące:"Kto jest Administratorem Państwa danych?Administratorem danych osobowych jest Filmweb Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000055432, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521 31 69 346, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN. Administrator danych osobowych Serwisu dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Administrator przestrzega postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), w szczególności wypełniając obowiązki z nich wynikające i umożliwiając Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach w/w aktów prawnych."b) fragment:"Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do PUODO w wypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Dalsze informacje znajdą Państwo w Polityce Prywatności."uzyska brzmienie następujące:"Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy wskazanych wyżej aktów prawnych."c) fragment:"Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych jak również w celu ustalenia miejscowości, w której mieszka Użytkownika oraz miejsca, w którym chodzi On do kina, zgodnie z treścią art. 2 ust. 9 Regulaminu."uzyska brzmienie następujące:"Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych jak również w celu ustalenia miejscowości, w której mieszka Użytkownik oraz miejsca, w którym chodzi On do kina, zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 Regulaminu."W związku z powyższymi zmianami Regulaminu informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmienionej wersji Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę z Filmweb, poprzez złożenie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej informacji oświadczenia (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o braku akceptacji wprowadzonych w Regulaminie zmian.