Jay Chou w "xXx 4"

Znany m.in. zoraz Jay Chou zagra u boku Vina Diesela w czwartej częściZdjęcia mają odbyć się w przyszłym roku. Fabuła trzymana jest na razie w tajemnicy. Obstawiamy jednak, że grany przez Diesela mistrz sportów ekstremalnych Xavier Cage będzie musiał kolejny raz zwerbować drużynę pomocników, aby ocalić świat. Na ekranie zobaczymy również chińską aktorkę Zoe Zhang.Produkcją filmu zajmie się firma The H Collective, która odkupiła prawa do markiod Revolution Studios. Szefostwo nie ukrywa, że nowa odsłona powstanie głównie z myślą o chińskiej publiczności. To właśnie za Wielkim Murem ostatnia odsłona cyklusprzedała się najlepiej.Za kamerą stanie D.J. Caruso