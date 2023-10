Koniec problemów Unity? John Riccitiello odchodzi z firmy

Po bardzo intensywnych tygodniach dla Unity, firma niespodziewanie ogłosiła rezygnację Johna Riccitiello ze stanowiska dyrektora generalnego, prezesa, przewodniczącego i członka zarządu. Jego miejsce tymczasowo zajmie James M. Whitehurst, były prezes IBM i Red Hat.



John Riccitiello odegrał kluczową rolę w rozwoju Unity, kierując firmą przez prawie dekadę. To dzięki niemu firma przeszła z modelu licencji wieczystej na model subskrypcji. Wprowadził także szereg innych usług skierowanych do społeczności twórców, co zaowocowało giełdowym debiutem firmy i wzmocnieniem jej pozycji na rynku.



James M. Whitehurst, który został mianowany tymczasowym Dyrektorem Generalnym, jest znany ze swojego doświadczenia w dziedzinie technologii, zarówno w IBM, jak i w Red Hat. Whitehurst zapowiedział kontynuację strategii zorientowanej na rozwój platformy i społeczności. W związku z tą zmianą, zarząd Unity rozpocznie proces poszukiwań nowego, stałego Dyrektora Generalnego.



Czy rezygnacja Riccitiello wpłynie na dalszy rozwój Unity i co to oznacza dla deweloperów i graczy? Tego na razie nie wiadomo, ale wszystkie oczy branży są teraz zwrócone na Unity.